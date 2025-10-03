Un aspirapolvere, tantissimi accessori: la scopa elettrica senza fili è in doppio sconto su Amazon

Praticità e versatilità: questo è, in due parole, l’aspirapolvere senza fili a marchio Vozascly disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile: 62,99 euro, grazie a un doppio sconto del 13% con coupon extra del 10%. L’aspirapolvere, dalla lunga autonomia, è dotato di spazzola a doppio rullo e LED frontale, perfetto per raccogliere quanto più sporco e polvere possibili.

Funzionalità da non perdere

Uno dei punti di forza di questo modello è la batteria agli ioni di litio rimovibile (6*2500mAh), che assicura fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco. Una durata più che sufficiente per pulire anche appartamenti di medie dimensioni senza interruzioni. La ricarica completa richiede circa 3,5 ore e può essere effettuata sia collegando direttamente l’aspirapolvere, sia rimuovendo la batteria. Comodo anche il supporto a muro, che permette di riporre l’aspirapolvere in ordine e tenerlo sempre pronto all’uso.

L’aspirapolvere offre tre modalità di aspirazione – Eco, Med e Turbo – selezionabili dal pannello LED. Sul display trovi subito le informazioni più utili: livello di carica, modalità in uso e notifiche di manutenzione. In questo modo anche chi non è pratico con gli elettrodomestici di nuova generazione può usarla senza difficoltà.

La spazzola con doppio rullo è progettata per lavorare bene su qualsiasi superficie, dal parquet ai tappeti, riducendo l’aggrovigliamento dei peli di animali. Grazie al meccanismo di sgancio rapido, pulire i rulli è questione di pochi secondi. Il sistema di filtrazione HEPA con carbone attivo trattiene fino al 99,99% di allergeni e particelle sottili, contribuendo a mantenere l’ambiente più salubre.

La praticità non manca: tra gli accessori spiccano la bocchetta per fessure con luce integrata e i LED frontali, utili per individuare polvere e sporco nascosti sotto mobili o negli angoli bui. Con i suoi 6,48 kg e dimensioni compatte (38 x 50 x 45 cm), è maneggevole e non affatica anche durante sessioni di pulizia più lunghe.

Questo aspirapolvere senza fili offre un perfetto equilibrio tra potenza, autonomia e praticità. Grazie agli accessori inclusi, al sistema di filtrazione avanzato e alla buona autonomia, è particolarmente adatto alle famiglie con animali. Acquistalo subito approfittando del doppio sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.