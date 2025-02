Un ambiente più sano con un solo gesto: il purificatore d’aria Philips Serie 1000i ti farà avere una casa più pulita

Il purificatore d’aria Philips Serie 1000i è un prodotto unico nel suo genere; è un articolo top di gamma che non può mancare a casa tua. Serve per eliminare germi, polvere, allergeni e particelle nocive, e riesce a migliorare la qualità dell’aria negli ambienti grandi fino a 78 m².

Grazie al sistema di filtraggio avanzato e alla modalità Sleep ultra-silenziosa, è perfetto per chi vuole respirare aria più sana sia di giorno che di notte all’interno del proprio appartamento. Se abiti in città è praticamente indispensabile: corri a prenderlo, su Amazon è in offerta con il 9% di sconto, con un prezzo speciale di soli 209,99€.

Philips Serie 1000i: aria più pulita e sicura con un purificatore smart in offerta

Grazie alla tecnologia HEPA NanoProtect, il purificatore cattura fino al 99,97% delle particelle sottili come polvere, polline, virus e batteri. Il sistema rileva automaticamente la qualità dell’aria e regola la potenza in base alle necessità, garantendo un ambiente più salubre.

Se soffri di allergie o vuoi semplicemente migliorare il comfort di casa tua, il Philips 1000i è un’ottima soluzione. Rimuove anche peli di animali e sostanze inquinanti invisibili, riducendo i sintomi legati a polvere e allergeni.

La Sleep mode invece, abbassa la rumorosità al minimo, così potrai usarlo anche durante la notte senza disturbare il tuo riposo. Questa funzione è particolarmente utile se desideri un’aria pulita in ogni ora del giorno e della notte.

Infine, il purificatore d’aria Philips Serie 1000i è la scelta ideale per chi vuole aria più sana in casa, visto che vanta un sistema di filtraggio efficace e un utilizzo semplice e intuitivo. C’è uno sconto esagerato del 9% su Amazon, e lo trovi al prezzo speciale di soli 209,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire; potrai anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.