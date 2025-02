Un alleato per il tuo stile di vita attivo: Amazfit Active Edge, ora con il 6% di sconto a tempo limitato

Amazfit Active Edge è uno smartwatch dal design sportivo e moderno, pensato per chi cerca funzionalità avanzate per il fitness, un GPS preciso e un coach intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Perfetto per monitorare le attività sportive, per tenere sotto controllo la salute e ricevere suggerimenti personalizzati per l’allenamento; questo modello è un ottimo alleato per uno stile di vita attivo. Oggi su Amazon è disponibile a 84,90€, spese di spedizione incluse, con uno sconto del 6%, ma l’offerta è a tempo limitato.

Amazfit Active Edge: smartwatch sportivo con GPS e AI Coach in offerta a tempo limitato

Amazfit Active Edge è un dispositivo indossabile dotato di GPS multi-sistema, che assicura un tracciamento accurato degli allenamenti all’aperto, così non avrai di portare con sé il tuo smartphone. È perfetto per attività come la corsa, il ciclismo, le escursioni e gli sport all’aria aperta.

Grazie all’Artificial Intelligence Coach, lo smartwatch è in grado di registrare i tuoi progressi e le tue abitudini, così potrai impostare suggerimenti personalizzati per migliorare gli allenamenti e ottimizzare i risultati. Fra le altre cose, offre un’ampia gamma di funzionalità per la salute. Tra queste citiamo:

il monitoraggio della frequenza cardiaca e SpO2 per tenere sotto controllo il benessere fisico;

l’analisi del sonno e dei livelli di stress, con suggerimenti per migliorare la qualità del riposo;

il supporto ad oltre 120 modalità sportive, con registrazione dettagliata di ogni sessione di allenamento.

Vanta poi una batteria che promette un’autonomia degna di nota; si parla di una cella energetica che assicura diversi giorni in funzione con una singola ricarica. Infine, esteticamente ha un design rugged, perfetto sia per gli sport che per un uso quotidiano. È anche resistente all’acqua, rendendolo ideale anche per il nuoto e si può usare in condizioni meteorologiche difficili.

Amazfit Active Edge è uno smartwatch completo e innovativo, perfetto per chi cerca un device con GPS, AI Coach per il supporto per le attività sportive. Grazie alla promozione a tempo limitato su Amazon, lo puoi acquistare al prezzo speciale di soli 84,90€, e le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto.