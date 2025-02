Un alleato per il fitness e il benessere: smartwatch Blackview, perfetto per monitorare le attività e le notifiche, oggi in super offerta

Lo smartwatch di Blackview è un orologio intelligente versatile, perfetto per chi cerca funzionalità avanzate come chiamate Bluetooth, monitoraggio della salute e tracciamento fitness, senza spendere una fortuna. Dispone di un display da 1,85 pollici, ha il cardiofrequenzimetro integrato ed è perfettamente compatibile con Android e iOS. È un prodotto che garantisce un’ottima esperienza d’uso per tutte le esigenze: sport, lavoro e vita quotidiana. Oggi lo puoi comprare su Amazon a soli 23,45€, spese di spedizione comprese e IVA inclusa nel prezzo. Un costo super competitivo per un dispositivo ricco di funzioni.

Effettua e rispondi alle chiamate direttamente dall’orologio con il wearable di Blackview

Grazie alla connettività Bluetooth, lo smartwatch permette di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, senza dover estrarre il telefono. Il microfono integrato assicura chiamate chiare e nitide, ideale per chi vuole restare connesso ovunque.

Non di meno è dotato di cardiofrequenzimetro, un sensore per il monitoraggio del sonno e anche del contapassi, così ti aiuterà a tenere sotto controllo la forma fisica e il benessere quotidiano. Può registrare in tempo reale i battiti cardiaci e analizzare la qualità del sonno, fornendo dati utili per migliorare il tuo stile di vita.

Il display da 1,85 pollici offre un’interfaccia chiara e luminosa, e i quadranti sono personalizzabili così si adatterà al tuo outfit, da quello casual a quello più elegante. L’interazione è intuitiva e fluida, rendendolo facile da usare in qualsiasi situazione. Lo smartwatch si sincronizza con smartphone Android e iOS, permettendo di ricevere notifiche per chiamate, messaggi e app come WhatsApp, Facebook e Instagram.

Lo smartwatch di Blackview è la scelta ideale per chi cerca un orologio intelligente economico ma ricco di funzionalità, perfetto per gestire chiamate, monitorare la salute e rimanere connessi. Pensa che lo puoi acquistare adesso su Amazon al prezzo di soli 23,45€, IVA inclusa e spedizione compresa.