Ultimo picnic in spiaggia? Con la borsa termica mantieni tutto al fresco: sconto del 33%

Per chi cerca una soluzione pratica per organizzare al meglio pranzi all’aperto, escursioni o semplicemente per gestire la spesa quotidiana, questa borsa termica da 33 litri si rivela una scelta interessante, capace di rispondere a esigenze diverse grazie a un buon equilibrio tra capienza, materiali e versatilità d’uso. Un accessorio affidabile per chi desidera mantenere cibi e bevande alla temperatura ideale in qualsiasi occasione: acquistala subito a soli 16,14 euro, con uno sconto del 33%.

Capacità e dimensioni adatte a ogni esigenza

Con una capacità di 33 litri e dimensioni di 40 x 25 x 29 cm, la borsa offre uno spazio generoso, ideale per contenere tutto il necessario per una giornata fuori casa, dal pranzo al sacco alle bevande per tutta la famiglia. L’organizzazione interna è pensata per facilitare il posizionamento ordinato degli alimenti, mentre la struttura rimane compatta e facile da trasportare anche a pieno carico.

Un aspetto che distingue questa borsa da altre soluzioni simili è la scelta dei materiali. L’esterno in Oxford 600D garantisce resistenza all’usura e una buona impermeabilità, rendendo la borsa adatta a utilizzi prolungati anche in condizioni non sempre ottimali. Il rivestimento interno in PEVA è progettato per prevenire perdite e semplificare la pulizia dopo l’uso, mentre lo strato isolante in schiuma EPE da 8 mm contribuisce a mantenere stabile la temperatura interna, sia che si desideri conservare alimenti caldi che freddi.

La durata dell’isolamento termico si attesta tra le 4 e le 6 ore, con la possibilità di estendersi fino a 12 ore in condizioni favorevoli. Questo permette di affrontare senza preoccupazioni anche giornate particolarmente lunghe all’aria aperta. Il trasporto è reso più semplice dalla presenza di una doppia modalità: maniglia superiore per spostamenti rapidi e tracolla regolabile per distribuire meglio il peso durante camminate più lunghe.

La praticità non si limita alla capacità interna: le tasche laterali e frontali consentono di organizzare accessori come posate, tovaglioli e piccoli oggetti personali, evitando così di dover ricorrere a borse aggiuntive. Il design sobrio, con una colorazione grigia discreta, si adatta facilmente a diversi contesti, dalla gita fuori porta alla semplice spesa quotidiana.

Questa borsa termica da 33 litri si conferma una scelta affidabile e funzionale per chi cerca praticità e solidità senza dover ricorrere a soluzioni più ingombranti o costose. Per la tua gita fuori porta, in spiaggia, picnic al parco oppure per il lavoro, è l’ideale: approfitta ora del 33% di sconto.

