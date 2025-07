Ultimo giorno di Prime Day: aspirapolvere che aspira l’umido e il secco è in promozione lampo su Amazon

L’aspirapolvere Einhell TC-VC 1812/1 S si propone come una soluzione concreta per chi desidera affrontare le pulizie di casa, garage o laboratorio con uno strumento pratico e versatile. Con un prezzo che oggi si trova a soli 57,99€, questo modello riesce a combinare una serie di caratteristiche tecniche di rilievo in un corpo compatto e facilmente maneggiabile.

Un’offerta concreta, senza sorprese

La fascia di prezzo in cui si colloca l’Einhell TC-VC 1812/1 S lo rende accessibile a un ampio pubblico, senza rinunciare a specifiche che solitamente si trovano su modelli di fascia superiore. In un periodo in cui le promozioni sono frequenti ma spesso poco trasparenti, questo prodotto si distingue per la chiarezza dell’offerta: nessun costo nascosto e una dotazione di accessori completa già inclusa nella confezione.

Tra gli elementi che più colpiscono dell’Einhell TC-VC 1812/1 S troviamo la potenza di 1.250 watt e una forza di aspirazione pari a 180 mbar, parametri che consentono di affrontare senza difficoltà sia la polvere che i liquidi. Il serbatoio da 12 litri, realizzato in acciaio inox, rappresenta una garanzia in termini di durata e semplicità di manutenzione: basta un rapido risciacquo per mantenerlo in condizioni ottimali.

Il sistema di mobilità, supportato da quattro ruote orientabili, permette di spostare l’apparecchio anche in ambienti ristretti, mentre il cavo da 2,5 metri offre una buona libertà di movimento durante l’uso. L’ingombro ridotto – con dimensioni di 28 x 28 x 45 cm e un peso di poco superiore ai 3 kg – facilita lo stoccaggio, anche in spazi limitati, grazie anche al pratico sistema avvolgicavo.

Per chi cerca una soluzione concreta, capace di rispondere a esigenze diverse e di garantire risultati costanti, questo modello rappresenta una scelta affidabile e funzionale. Oggi costa soltanto 57,99 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

