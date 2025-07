Tu ti rilassi, il tosaerba di MOVA cura il giardino al posto tuo: è il più venduto su Amazon ed è in sconto

Nel panorama dei dispositivi per la cura del verde, si fa strada una soluzione che si distingue per versatilità e gestione intelligente degli spazi. Il modello MOVA 600 si propone come alternativa interessante per chi desidera ottimizzare la manutenzione del giardino senza ricorrere a installazioni invasive. In questo periodo, è possibile approfittare di una promozione che riduce il prezzo di listino a soli 799€, una caratteristica che rende il prodotto ancora più accessibile per chi cerca una soluzione affidabile e completa.

Una mappatura precisa grazie alla tecnologia LiDAR

Alla base delle funzionalità di MOVA 600 c’è un sistema di rilevamento ambientale UltraView che sfrutta la tecnologia LiDAR 3D. Questa soluzione consente di ottenere una mappatura dell’area di lavoro con una precisione centimetrica, raggiungendo fino a 30 metri di distanza e coprendo una visuale a 360° × 59°. La generazione in tempo reale di nuvole di punti permette al robot di adattarsi facilmente anche ai giardini dalla conformazione irregolare, riducendo la necessità di interventi manuali per delimitare le zone di taglio.

Uno degli aspetti che più colpisce nella progettazione di MOVA 600 è l’assenza di cavi perimetrali e stazioni base di tipo RTK. L’intero processo di configurazione si svolge tramite l’app MOVAhome, che offre la possibilità di impostare confini virtuali, programmare gli orari di taglio e monitorare l’attività del robot da remoto. Chi dispone di più aree verdi separate può beneficiare della funzione di doppia mappa, utile per ottimizzare i percorsi e ridurre i tempi di gestione.

L’affidabilità operativa è garantita dall’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale che permettono al robot di riconoscere ed evitare ostacoli, animali e persone. Il sistema UltraView mantiene le sue prestazioni anche in condizioni di luce variabili e su pendenze fino al 45%, adattandosi a diverse tipologie di terreno e situazioni ambientali.

MOVA 600 si inserisce così tra le soluzioni più pratiche per la gestione del verde domestico, grazie a un insieme di tecnologie che puntano a ridurre la complessità operativa e a semplificare la vita di chi desidera un giardino sempre curato senza sforzi eccessivi. Compralo adesso a soli 799 euro, spese di spedizione comprese.

