Tu ti rilassi, il robot aspirapolvere pulisce casa al posto tuo: prezzo incredibile

La gestione della pulizia domestica ha compiuto un passo avanti significativo con l’arrivo di soluzioni che combinano potenza aspirante, autonomia e una notevole attenzione alla praticità quotidiana. Oggi è possibile accedere a una tecnologia avanzata come il Roborock QV 35S a un prezzo ridotto rispetto al listino, grazie a uno sconto che porta il costo a 499,99 euro. Per chi desidera ridurre al minimo gli interventi manuali, il sistema di stazione all-in-one consente fino a sette settimane di pulizia automatica senza la necessità di svuotare il contenitore o intervenire sulla manutenzione ordinaria.

Prestazioni e gestione della pulizia

Uno degli elementi che distingue il Roborock QV 35S è la potenza di aspirazione da 10.000Pa, tra le più elevate nella sua categoria. La tecnologia HyperForce è stata pensata per affrontare le esigenze di chi cerca una pulizia profonda, senza dover ricorrere a passaggi ripetuti.

Dal punto di vista della connettività, il Roborock QV 35S si integra facilmente con i principali ecosistemi domotici, come Amazon Echo e Google Home. L’applicazione dedicata, disponibile per smartphone e smartwatch, consente di programmare sessioni di pulizia, selezionare le stanze e impostare zone vietate. La gestione da remoto diventa così semplice e intuitiva, permettendo di mantenere il controllo anche fuori casa.

La stazione base multifunzionale rappresenta un punto di svolta per chi desidera delegare completamente la gestione della pulizia: non solo provvede a ricaricare il robot, ma si occupa anche dello svuotamento automatico del serbatoio della polvere, della pulizia e dell’asciugatura del panno lavapavimenti, oltre a mantenere il serbatoio dell’acqua sempre pronto. Un sistema pensato per chi desidera dimenticarsi delle incombenze legate alla manutenzione quotidiana, affidando tutto a un unico dispositivo.

Il dispositivo offre una combinazione di tecnologie avanzate e funzioni di automazione che semplificano la gestione quotidiana della casa, rappresentando una soluzione completa per chi desidera affidarsi a un unico prodotto per la cura degli ambienti domestici. Lo paghi 499,99 euro su Amazon.

