Tu ti rilassi, il robot aspirapolvere pulisce casa al posto tuo: è di Roborock ed è in super promo (-32%)

Il Roborock QV 35A si distingue per la sua potenza di aspirazione di 8000Pa e per una dotazione tecnologica che lo rende particolarmente interessante per chi cerca una soluzione affidabile e automatizzata per la pulizia della casa. In questo periodo, è possibile approfittare di una riduzione di prezzo che porta il costo a 399,99 euro rispetto al listino di 589,99 euro, offrendo così un'opportunità di risparmio su un dispositivo che mantiene caratteristiche di fascia alta. Ti ricordiamo che, in occasione del compleanno di Amazon Italia, potrai beneficiare di un ulteriore sconto di 15€ sul prezzo finale del gadget applicando il codice IT15Y al checkout.

Gestione automatica della pulizia: dalla raccolta alla manutenzione

Tra gli aspetti che meritano attenzione, spicca la presenza della stazione multifunzione che automatizza le principali operazioni di manutenzione. Non si tratta solo dello svuotamento automatico del contenitore della polvere: il sistema prevede anche il lavaggio e l’asciugatura del panno, consentendo così di ridurre gli interventi manuali e mantenere il dispositivo sempre pronto all’uso. Questa soluzione si rivela particolarmente pratica per chi desidera una gestione semplificata e condizioni igieniche costanti, soprattutto in ambienti dove la presenza di animali domestici rende la pulizia una necessità frequente.

Il motore da 8000Pa rappresenta un elemento distintivo: questa potenza permette di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli anche da tappeti e superfici più difficili. Il sistema antigroviglio integrato nelle spazzole è pensato per limitare l’accumulo di capelli e peli di animali, contribuendo a ridurre la manutenzione e garantendo un funzionamento regolare nel tempo.

Una delle caratteristiche più interessanti è il panno sollevabile, che consente al robot di riconoscere automaticamente la presenza di tappeti e di sollevare il panno durante il passaggio su queste superfici. In questo modo si evita il rischio di bagnare i tessuti e si assicura una pulizia più accurata e sicura su diversi tipi di pavimento. La gestione dei tappeti viene ulteriormente ottimizzata da algoritmi dedicati che regolano la potenza di aspirazione in base alle necessità.

In un panorama in cui la scelta di soluzioni per la pulizia automatizzata si fa sempre più ampia, il Roborock QV 35A riesce a distinguersi per l’equilibrio tra prestazioni, funzionalità avanzate e semplicità di utilizzo. La presenza della stazione multifunzione, unita a una potenza di aspirazione elevata e a sistemi di gestione intelligente delle superfici, rende questo modello una proposta concreta per chi cerca un supporto affidabile nella pulizia quotidiana. Oggi lo paghi solo 399,99€ e puoi beneficiare di un ulteriore sconto di 15€ con il codice IT15Y applicabile al checkout.

