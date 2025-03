Trolley e valigie: i migliori sconti delle Offerte di Primavera Amazon 2025

Con la primavera torna la voglia di viaggiare, anche solo per un weekend, e probabilmente hai già bisogno di rinnovare le tue valigie e i tuoi trolley, anche perché alcune compagnie aeree hanno cambiato le proprie regole sul bagaglio a mano.

Negli ultimi anni, tra l'altro, i controlli su dimensioni e peso dei bagagli a mano da imbarcare in cabina sono sempre più rigorosi e frequenti e le compagnie hanno ormai adottato una strategia di tolleranza zero sui bagagli oversize.

Poco importa se lo stanno facendo per migliorare la sicurezza dei voli o, come pensano in tanti, per costringere i passeggeri a imbarcare una valigia in stiva pagando un'aggiunta sul prezzo del biglietto: se vuoi evitare problemi in aeroporto, devi partire con le valigie giuste.

Le dimensioni massime del bagaglio a mano, però, non sono standard ma variano da una compagnia aerea all'altra.

Ecco quelle delle compagnie principali che volano in Italia:

Ryanair - 40x20x25 cm

ITA Airways - 55x35x25 cm

EasyJet - 45x36x20 cm

Wizz Air - 40x30x20 cm

Lufthansa - 55x40x23 cm

Vueling - 40x20x30 cm

Se vuoi comprare delle nuove valigie, e non vuoi pagare un extra in aeroporto, fai dunque attenzione a queste misure.

Dopo, puoi scegliere uno di questi modelli di trolley e valigie in offerta su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera.

Li abbiamo selezionati per te, tra quelli più convenienti, in base alle dimensioni, alla robustezza, alla comodità e al design.

Bagaglio a mano Ryanair in offerta

Poiché Ryanair è la compagnia aerea con le dimensioni minori per il bagaglio a mano da imbarcare, se compri uno zaino, una valigia o un trolley che rispetta quelle dimensioni automaticamente non avrai problemi nemmeno con le altre compagnie.

Il più venduto su Amazon, in questo periodo, è lo zaino Vanker da 40x20x25 cm, da 20 litri di capienza, disponibile in vari colori. Ha un design molto semplice ed essenziale, ma è robusto e ha una maniglia laterale che ti permette di prenderlo in mano e non solo metterlo in spalla. In più è pieno di tasche, sia dentro che fuori, ed è organizzato in scomparti.

Le recensioni di chi lo ha comprato sono davvero entusiastiche e, molto spesso, ne vengono comprati più di uno contemporaneamente. Il motivo è semplice: costa appena 22 euro.

VANKEV Zaino Ryanair 40x20x25 Zaino da Viaggio Aereo Bagaglio a Mano Piccolo Borsa da Cabina 20L per Voli Zaino da Viaggio Donna Uomo,14 Pollici Zaino Porta PC per Scuola Lavoro Trekking Nero 22,03 € 37,99 42% Vedi l'offerta

Un altro zaino per Ryanair molto venduto, ultimamente, è il Klostain da 20 litri. Anche in questo caso il prodotto è molto amato per l'abbondanza di tasche e scompartimenti e per la qualità dei materiali.

Con il doppio sconto con coupon costa circa 30 euro e ha qualche colore in più tra cui scegliere.

Molto interessante, tra l'altro, il fatto che ci sia un altro modello molto simile, ma con le dimensioni per EasyJet (45x36x20 cm).

KLOSTAIN Zaino Ryanair 40x20x25 Zaino da Viaggio Aereo Bagaglio a Mano 20L Borsa da Cabina per Uomo e Donna Zaino da Viaggio Lavoro e Scuola Trekking, Nero 36,99 € 41,99 12% Vedi l'offerta

Valigia e trolley da stiva in offerta

Se hai intenzione di partire per un fine settimana, al massimo per tre giorni, uno dei prodotti appena elencati può andar bene per le tue esigenze.

Ma se devi stare fuori casa di più, allora avrai bisogno di una valigia o un trolley da imbarcare nella stiva dell'aereo. In questo caso non ci sono limiti di dimensioni, ma di peso e, ancora una volta, variano da una compagnia all'altra.

Nella scelta di una valigia da stiva, però, il risparmio assoluto non sempre è la scelta migliore: come ben sai, le valigie dei passeggeri degli aerei vengono spesso maltrattate in aeroporto e, per questo, faresti meglio a scegliere un prodotto molto robusto e di qualità.

Se preferisci un trolley morbido in tessuto, una buona opzione è il Roncato Crosslie da 81 litri (65x44x31 cm) che, pur pesando solo 2,8 chili da vuoto, è fatto così bene da resistere anche ai "lanciatori" più aggressivi degli aeroporti.

Ha 4 coppie di ruote, per essere trasportato più facilmente, il lucchetto TSA per aumentare la sicurezza e in sconto costa 129 euro.

RONCATO Crosslite Trolley morbido espandibile medio 4 ruote Blu 129,00 € 151,20 15% Vedi l'offerta

Sempre nella grande famiglia dei trolley morbidi in tessuto, ma di dimensioni più piccole, c'è il Samsonite Boost Upright S da 41 litri (40x20x55 cm). Anche questo modello ha la chiusura di sicurezza TSA, tante tasche interne ed esterne ed è fatto davvero bene, come da tradizione del marchio. Costa, scontato, 89,90 euro.

Samsonite Base Boost Upright S Bagaglio a Mano, 55 cm, 41 L, Nero (Black) 89,90 € 105,90 15% Vedi l'offerta

Passando ai trolley rigigidi in plastica ABS, invece, possiamo consigliarti due modelli di American Tourister: Soundbox - Spinner S Extended Handgeck, da 41 litri (55x40x23 cm), e il Flashline - Spinner S da 34 litri (40x20x 55 cm).

Entrambi i modelli hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, oltre ad un design e dei colori che non passano inosservati in aeroporto.

American Tourister Soundbox - Spinner S Extended Handgeck, 55 cm, 35.5/41 L, Giallo (Golden Yellow) 99,80 € 159,95 38% Vedi l'offerta

American Tourister Flashline - Spinner S, bagagli a mano, 55 cm, 34 L, verde (foresta scura) 82,00 € 109,95 25% Vedi l'offerta

