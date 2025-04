Tritatutto Braun: compatto ma potente, ora è in offerta LAMPO

Il tritatutto Braun MultiPractic 3 diventerà in un lampo il tuo nuovo alleato in cucina. Con un prezzo scontato di 49,90€ è sicuramente un'opzione interessante per chi desidera velocizzare le proprie preparazioni. Lo sconto del 6% applicato al prezzo di listino lo rende ancor più competitivo, ma il valore reale di questo tritatutto risiede nelle sue caratteristiche tecniche e funzionali.

Piccolo ma potente: caratteristiche del tritatutto Braun

Dotato di un motore da 500W e del sistema QuadBlade a quattro lame in acciaio inox, il tritatutto Braun garantisce una capacità di lavorazione superiore rispetto ai modelli tradizionali. Le lame disposte su più livelli permettono di processare fino al 25% di ingredienti in più, assicurando una precisione e una rapidità difficilmente eguagliabili. Questa tecnologia è particolarmente utile per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla semplicità d’uso.

Il controllo del dispositivo è intuitivo grazie al sistema One Push Control, che consente di regolare la velocità con una sola mano. Le due velocità selezionabili permettono di adattare il funzionamento alle esigenze specifiche degli ingredienti, che si tratti di tritare verdure, frutta o ghiaccio. Proprio la funzione tritaghiaccio si distingue per la sua efficienza: trasforma i cubetti in una granita perfetta per cocktail o bevande rinfrescanti.

Con un contenitore da 500 ml, il tritatutto offre una capacità ideale per le preparazioni quotidiane, mantenendo al contempo un design compatto che si integra facilmente in qualsiasi cucina. Le dimensioni ridotte (43,5 x 29 x 36,8 cm) e il peso di soli 1,36 kg ne facilitano la gestione e il posizionamento, rendendolo un elettrodomestico pratico anche per chi ha spazi limitati.

Un altro aspetto che merita attenzione è la facilità di manutenzione. Tutti gli accessori, ad eccezione del blocco motore, sono lavabili in lavastoviglie, un dettaglio che semplifica notevolmente la pulizia. Inoltre, il sistema di sicurezza Safety Lock assicura un utilizzo sicuro, proteggendo l’utente da eventuali incidenti durante il funzionamento.

Il design in nero, elegante e moderno, si adatta perfettamente a cucine di ogni stile, mentre i materiali robusti garantiscono una lunga durata nel tempo. In sintesi, il tritatutto Braun MultiPractic 3 è una soluzione completa per chi cerca un tritatutto affidabile e versatile, capace di soddisfare le esigenze di principianti e appassionati di cucina. Non perdere l’offerta a tempo e acquistalo su Amazon a soli 49,90€.

