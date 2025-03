Trita e sminuzza in pochi secondi: Chopper Kenwood con 4 lame ultra affilate ad un SUPER PREZZO

Kenwood è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e prodotti per la casa e in particolar modo per la cucina. Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 40% il chopper targato proprio Kenwood, ovvero un elettrodomestico che tritatutto che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 29,99€. Approfittane ora, acquistalo a prezzo scontato.

Chopper Kenwood: tritatutto scontatissimo su Amazon, ecco le caratteristiche

Questo robot da cucina ha due velocità per il controllo del tasso di triturazione durante la creazione del tuo piatto preferito. Presente anche un controllo ergonomico con una sola mano, basta spingere verso il basso e si avvierà il tutto.

Presente anche un potente motore da 500W che assicura risultati eccellenti per il tuo tritatutto nella preparazione di ogni tipologia di alimenti: dalla carne alle verdure, dalla frutta al ghiaccio. Viene fornito con una ciotola da 0,5 litri con un sistema a quattro lame da 150 g per tritare qualsiasi cosa. Questa ciotola è facilmente staccabile e lavabile o a mano o serenamente in lavastoviglie.

Per quel che riguarda le misure di sicurezza si segnala la presenza di un gancio antiscivolo per mantenere la ciotola stabile sul piano di lavoro. Presente anche un interblocco sicuro della ciotola per la sicurezza e un cavo per riporre ordinatamente la ciotola.

Si tratta, dunque, di un elettrodomestico molto utile e comodo da utilizzare e da avere in casa e nella propria cucina. Con le spese di spedizione pari a 0, questo prodotto risulta essere molto interessante e allettante da acquistare.

