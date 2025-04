Trasforma il tuo vecchio condizionatore in uno smart: con tado° risparmi energia e soldi (oggi al -47%)

Se stai cercando un modo intelligente per rendere la tua casa più efficiente e comoda, il “Controllo climatizzazione intelligente” di tado° è la soluzione giusta. Oggi lo trovi su Amazon al prezzo scontato di 59,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie a un taglio del 47% sul prezzo di listino. Questa è un’occasione ideale per aggiornare il tuo impianto di raffreddamento e risparmiare sui consumi, senza stravolgere la configurazione esistente.

Controllo della climatizzazione intelligente di tado° in offerta: a 59,99€ su Amazon con il 47% di sconto

Per chi non lo sapesse, il sistema tado° è progettato per essere compatibile con la maggior parte dei condizionatori o pompe di calore che utilizzano un telecomando a infrarossi. Non è necessario sostituire l’unità o chiamare un tecnico: basta collegarlo e iniziare a gestire tutto tramite l’app tado°.

Il dispositivo funziona come un ponte tra te e il climatizzatore, permettendoti di controllare temperatura, modalità e orari direttamente dal tuo smartphone, anche quando sei fuori casa.

Uno dei suoi punti di forza è la gestione intelligente basata sulla geolocalizzazione. Puoi impostare il sistema in modo che accenda o spenga automaticamente il condizionatore in base alla tua posizione. In più, grazie alla programmazione settimanale, puoi impostare scenari precisi per ogni giorno e fascia oraria, migliorando il comfort e riducendo gli sprechi.

tado° è anche compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, rendendolo integrabile in qualsiasi ecosistema domotico. Questo ti permette di controllare il climatizzatore con comandi vocali o con automazioni avanzate. Il supporto incluso nella confezione rende l’installazione ancora più semplice, permettendoti di collocarlo in posizione ottimale per il segnale infrarossi.

A fronte di una spesa contenuta, puoi ottenere un controllo totale e remoto della climatizzazione, migliorando l’efficienza energetica della tua abitazione. Di fatto, a soli 59,99€, con quasi metà prezzo in meno rispetto al listino, il “Controllo climatizzazione intelligente” di tado° è una delle migliori offerte smart home del momento su Amazon.