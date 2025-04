Trasforma il tuo impianto audio con il ricevitore Bluetooth: ora è in offerta

Se sei alla ricerca di un modo semplice e conveniente per trasformare un impianto audio tradizionale in un sistema moderno con connettività wireless, il ricevitore Bluetooth HORJOR è la soluzione pratica e accessibile di cui hai bisogno. Grazie a uno sconto del 10%, questo adattatore è ora disponibile su Amazon al prezzo di 12,64 euro rispetto al costo originario di 13,99 euro. Un piccolo investimento per migliorare notevolmente la tua esperienza d'ascolto, specialmente in auto.

Trasforma qualsiasi impianto in Bluetooth

Il dispositivo è dotato di tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce connessioni stabili e a basso consumo energetico, rendendolo ideale per smartphone, tablet e altri dispositivi Bluetooth. È sufficiente collegarlo a un ingresso AUX da 3,5 mm per rendere immediatamente compatibile qualsiasi sistema audio, che si tratti di un impianto per l'auto o per la casa. Inoltre, il microfono integrato consente di gestire chiamate in vivavoce in modo intuitivo, con funzioni rapide per rispondere, rifiutare o richiamare.

Uno dei punti di forza principali del ricevitore HORJOR è la sua autonomia fino a 16 ore di utilizzo continuativo, grazie a una batteria ricaricabile tramite porta USB-C in sole 2 ore. Le dimensioni compatte (16,6 x 7,1 x 1,9 cm) e il peso ridotto di soli 50 grammi lo rendono perfetto per l'uso in mobilità, senza compromettere la qualità audio o la praticità d'uso.

Un'altra caratteristica è la possibilità di connettere contemporaneamente due dispositivi Bluetooth, così puoi passare da una sorgente audio all'altra senza dover ripetere il processo di associazione. La qualità del suono stereo rimane elevata, rispettando le caratteristiche della sorgente originale. Questo rende il dispositivo adatto non solo per l'ascolto di musica, ma anche per chiamate e altre applicazioni audio.

Per chi desidera un dispositivo versatile e affidabile, il ricevitore Bluetooth HORJOR è una scelta che unisce funzionalità e convenienza. Acquistalo ora su Amazon in offerta a 12,64 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.