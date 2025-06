Trasforma il tuo giardino in un'oasi con la vela ombreggiante: oggi costa pochissimo

La tenda a vela ombreggiante HAIKUS rappresenta una soluzione funzionale ed elegante per affrontare il caldo estivo, offrendo una protezione ottimale dagli intensi raggi solari. Disponibile a un prezzo competitivo di 23,35 euro, scontato del 35% rispetto al prezzo originario di 35,99 euro, questa tenda combina convenienza e qualità in un prodotto pensato per gli spazi esterni.

Ti ripara dall’ombra e anche dalla pioggia

Realizzata in poliestere ad alta densità da 160 gr/mq con rivestimento in PU, questa tenda è progettata per bloccare oltre il 98% dei raggi ultravioletti, offrendo così un riparo sicuro e confortevole. Le sue dimensioni, pari a 3x4 metri, assicurano un’ampia area ombreggiata, perfetta per giardini, terrazzi o cortili. Una caratteristica distintiva è la forma incurvata dei lati, studiata per aumentare la resistenza al vento e garantire una maggiore stabilità anche in condizioni meteorologiche avverse.

L’installazione è semplice e intuitiva grazie agli anelli in acciaio inox posizionati su ogni angolo, ognuno accompagnato da una corda di 1,5 metri. Per ottimizzare il montaggio, è consigliabile mantenere una distanza di 20-40 cm tra l’anello e il punto di fissaggio. Inoltre, posizionare due angoli diagonali più alti rispetto agli altri favorisce il deflusso dell’acqua piovana, evitando accumuli che potrebbero compromettere la struttura.

La tonalità bianco beige non solo si adatta facilmente a qualsiasi ambiente esterno, ma conferisce anche un tocco di eleganza e raffinatezza. Nonostante la sua robustezza, si raccomanda di rimuovere la tenda in caso di condizioni meteorologiche particolarmente severe per preservarne l’integrità nel tempo.

Un altro punto di forza del prodotto è il servizio post-vendita, che prevede cambio e restituzione senza condizioni entro 30 giorni dalla consegna, garantendo così un’esperienza d’acquisto priva di rischi. Con un peso di soli 160 grammi, la tenda risulta anche estremamente maneggevole e facile da trasportare, rendendola ideale per diversi contesti, dai parcheggi ai cortili privati.

Questa tenda non è solo un accessorio per l’estate, ma un vero e proprio investimento per chi desidera sfruttare al meglio gli spazi esterni, godendo di comfort e protezione senza rinunciare allo stile. Acquistala ora con un ottimo sconto del 35% a tempo limitato!

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.