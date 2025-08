Trasforma il giardino in un’oasi rilassante: fontana solare in offerta oggi al ‑25%!

La fontana solare Teamson si presenta come una soluzione interessante per chi desidera arricchire i propri spazi esterni con un elemento decorativo che non richiede interventi invasivi o collegamenti elettrici. Attualmente disponibile a 149,99 euro (invece di 199,99 euro), questa proposta permette di ottenere un risparmio senza dover rinunciare a qualità costruttiva e praticità d’uso. L’offerta, pur trattandosi di un prodotto già consolidato sul mercato, rappresenta un’opportunità per chi è alla ricerca di una fontana efficiente dal punto di vista energetico e dal design curato.

Fontana solare Teamson: funzionalità senza complicazioni

Uno degli aspetti che distingue la fontana Teamson è la totale indipendenza dalla rete elettrica. Il sistema di alimentazione è basato su un pannello solare certificato IP64, pensato per resistere alle intemperie e funzionare in modo affidabile anche in presenza di condizioni atmosferiche variabili. Il pannello alimenta sia la pompa dell’acqua che le luci LED integrate, garantendo un funzionamento continuativo anche nelle ore serali grazie alla batteria al litio da 7,4V/2000mA. Questo consente di accumulare energia durante il giorno e sfruttarla quando il sole cala, offrendo così una piacevole atmosfera anche di sera.

Dal punto di vista estetico, la fontana Teamson si distingue per un design a quattro livelli che crea un flusso d’acqua a cascata. L’effetto visivo è ulteriormente valorizzato dall’illuminazione a LED con luce calda, che accompagna il percorso dell’acqua nelle ore meno luminose. La scelta della poliresina con effetto pietra o mattone offre una combinazione di leggerezza e resistenza, qualità che rendono la fontana adatta a rimanere all’esterno tutto l’anno. La struttura è infatti progettata per resistere ai raggi UV, al gelo e agli agenti atmosferici, richiedendo una manutenzione davvero minima.

La confezione include tutto il necessario per l’installazione: pannello solare, pompa, luci LED, batteria e un cavo da 2 metri che offre maggiore libertà nella scelta della posizione più adatta. Non sono richiesti attrezzi specifici e il montaggio richiede meno di cinque minuti.

La fontana solare Teamson offre una soluzione equilibrata tra estetica, praticità e attenzione all’efficienza energetica, con un’installazione alla portata di tutti e materiali pensati per durare nel tempo. L’offerta attuale di soli 149,99 euro può essere interessante per chi desidera aggiungere un tocco decorativo al proprio spazio esterno senza doversi preoccupare di complicazioni tecniche o manutenzione impegnativa.

