Trapano avvitatore con 30 accessori in doppio sconto: perfetto per il tuo fai da te

Se nel tuo kit fai da te manca un trapano avvitatore, è il momento di rimediare subito: questo modello da 21V proposto in offerta su Amazon è pensato per rispondere sia alle esigenze di chi esegue lavoretti per sé in casa propria, sia a chi cerca uno strumento adatto a contesti più professionali, grazie anche al set di accessori incluso. Oggi puoi acquistarlo al prezzo di 47,68 euro: è infatti presente un doppio sconto. Oltre al 34% proposto da Amazon, c’è anche un coupon aggiuntivo del 10% inserendo il codice promozionale “HVYO2MGM”.

Versatilità e configurazione 3 in 1

Il cuore di questo strumento è la sua natura multifunzione: si tratta infatti di un utensile in grado di operare come avvitatore, trapano standard e trapano a percussione. Questa triplice configurazione permette di affrontare una vasta gamma di lavorazioni, dalla semplice installazione di mobili alla foratura di materiali più impegnativi come metallo e plastica. Il motore brushless, soluzione sempre più diffusa anche in questa fascia di prezzo, garantisce una maggiore efficienza energetica e una durata superiore rispetto ai tradizionali motori a spazzole.

Uno degli aspetti che più colpisce è la presenza di 25 livelli di regolazione della coppia, con un valore massimo di 42 Nm. Questo dettaglio permette di adattare con precisione la potenza erogata in base al tipo di materiale e alla delicatezza dell’operazione, riducendo il rischio di danneggiamenti o errori durante il lavoro. Le due velocità selezionabili (0-550 e 0-1850 rpm) offrono ulteriore flessibilità, rendendo il trapano adatto sia per lavorazioni di precisione che per interventi più rapidi e decisi.

La dotazione di serie include due batterie al litio da 2.000 mAh, che assicurano sessioni di lavoro prolungate senza la necessità di frequenti interruzioni. Il sistema di ricarica rapida, capace di riportare la batteria al 100% in circa 90 minuti, si rivela particolarmente utile per chi deve affrontare progetti di una certa durata. Non manca l’indicatore di carica integrato, utile per tenere sempre sotto controllo l’autonomia residua.

Le dimensioni contenute e il peso di 2,93 kg, batteria inclusa, rendono questo trapano avvitatore facile da maneggiare anche durante sessioni prolungate. La struttura in metallo conferisce solidità, mentre la valigetta inclusa consente di riporre ordinatamente il set di 30 accessori tra punte e inserti, così da avere sempre a portata di mano tutto il necessario per le principali operazioni di foratura e avvitamento. Un dettaglio che spesso si rivela prezioso è la presenza della luce LED integrata, pensata per illuminare efficacemente la zona di lavoro, soprattutto negli ambienti meno illuminati o negli spazi ristretti.

Il dispositivo è infine fornito con tutte le certificazioni di sicurezza richieste. Questo trapano avvitatore è una soluzione concreta per chi desidera uno strumento affidabile, versatile e ben accessoriato, così da iniziare a lavorare fin da subito. Oggi può essere tuo senza dover investire in cifre elevate: acquistalo ora con un doppio sconto.

