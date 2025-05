Trapano 2 in 1 con 37 accessori per il fai da te: approfitta dell’offerta LAMPO

Il trapano a percussione Enventor rappresenta una scelta interessante per chi cerca un utensile affidabile e versatile. Disponibile su Amazon al prezzo di 47,49€, scontato del 14% rispetto al prezzo originario di 54,99€ grazie a un’offerta a tempo, si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per la capacità di adattarsi a molteplici esigenze lavorative.

Super accessoriato e con doppia funzione

Il motore da 900W garantisce prestazioni elevate, con una velocità variabile fino a 3000 giri/min, rendendolo ideale per diversi tipi di materiali. La funzione dual-mode permette di alternare tra la foratura standard e quella a percussione, un’opzione utile per lavorare sia su superfici più morbide come legno e metallo, sia su materiali più duri come cemento e muratura.

Per quanto riguarda le capacità di perforazione, il trapano è in grado di raggiungere una profondità massima di 10mm nell'acciaio, 13mm nel cemento e ben 25mm nel legno. Il mandrino metallico da 13mm con chiave offre una presa sicura della punta, assicurando stabilità e precisione durante l’utilizzo.

Non solo prestazioni, ma anche comfort: l’impugnatura ausiliaria regolabile a 360° e la presa gommata riducono l’affaticamento, rendendo il trapano comodo da utilizzare anche in spazi ristretti o durante sessioni di lavoro prolungate.

La dotazione di accessori inclusi è particolarmente ricca: nella confezione sono presenti 37 accessori, tra cui 8 punte per cacciavite, 3 punte piatte, 9 punte elicoidali, 5 lame per sega a tazza e altri strumenti utili, tutti ordinatamente organizzati in una pratica custodia per il trasporto.

Il trapano Enventor si rivela una scelta ottimale per chi cerca un utensile potente e versatile a un prezzo competitivo. Non perdere dunque l’offerta a tempo Amazon e acquista il trapano a soli 47,49€ grazie al 14% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.