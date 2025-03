Torcia a LED da 50.000 LUMENS, perfetta per campeggio e trekking a metà prezzo

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto interessante e allettante sulla torcia a LED da 50.000 Lumens che risulta essere perfetta per chi è solito fare campeggio o lunghi trekking. Lo sconto attivo è del 50% e il costo totale e finale d'acquisto è pari a 23,13€. Un'occasione da non lasciarsi scappare!

Maxi promo attiva sulla torcia a LED: scontatissima su Amazon

Questa torcia LED potente è dotata di un chip XHQ99 che può raggiungere un'emissione luminosa fino a 50.0000 lumens. Il suo design ad alta densità luminosa, la sua stabilità e l'elevata trasmissione gli consentono di penetrare nella polvere e nella nebbia più fitta, offrendo una chiarezza di visione senza pari.

Questa torcia può illuminare facilmente una stanza di 268 metri quadrati e focalizzare un fascio ultra-lungo su oggetti distanti 1520 metri. Questa torcia LED ricaricabile è dotata di 5 modalità (alta/media/bassa/strobo/SOS) e può essere messa a fuoco a lunga distanza allungando la testa della torcia.

La ricarica di questa torcia ricaricabile è facile e veloce, basta collegarla a qualsiasi dispositivo USB. La batteria della torcia ha un'incredibile autonomia di 12 ore. Questa torcia, inoltre, ad alta potenza è dotata di un display laterale che utilizza la tecnologia LCD per fornire un effetto di visualizzazione chiara e dettagliata.

Il design del lato del display è stato ottimizzato in base a principi di ergonomia per offrire un'esperienza più confortevole quando si tiene la torcia. Questa torcia super luminosa extreme vi mette al centro dell'attenzione nelle avventure all'aperto, nelle passeggiate, nei campeggi o in situazioni simili. La scocca è realizzata in lega di alluminio aeronautico, molto robusta e durevole, resistente a graffi, urti e impatti.

