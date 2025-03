Tineco iFLOOR 5 Breeze: aspira e lava in un solo passaggio, ora con il 33% di sconto

Con le offerte di primavera attive su Amazon, la Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è disponibile a 199,00€, con uno sconto del 33% che la rende una delle soluzioni più convenienti per chi cerca una scopa elettrica senza fili in grado di aspirare e lavare contemporaneamente i pavimenti duri. Un’opzione pratica per chi vuole risparmiare tempo ed energie nella pulizia quotidiana di casa.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete in offerta a 199€: aspira e lava in un solo gesto

Il punto forte di questo modello è senza dubbio la possibilità di pulire in un solo passaggio, rimuovendo polvere, sporco umido, macchie e liquidi con un'unica azione. Non è necessario passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio: basta accendere la Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete e lasciare che faccia tutto lei.

Il sistema di doppio serbatoio mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca, assicurando così una pulizia più igienica ad ogni utilizzo.

Il design leggero e maneggevole, privo di cavi, consente di muoversi con facilità tra le stanze, sotto i mobili e attorno agli angoli. In più, grazie alla tecnologia di pulizia dei bordi, riesce ad arrivare fino alle linee delle pareti e ai battiscopa, rimuovendo lo sporco dove altre scope spesso falliscono. Anche i peli di animali, polvere sottile e macchie persistenti vengono eliminati in un solo gesto.

Un’altra funzione molto utile è l’autopulizia automatica, attivabile direttamente dalla base di ricarica. Dopo ogni utilizzo, basta un pulsante per avviare la pulizia del rullo e dei condotti interni, evitando cattivi odori e residui accumulati nel tempo.

L'autonomia della batteria è sufficiente per pulire ambienti di medie dimensioni in un solo ciclo, e la ricarica completa richiede poche ore. Tineco ha inoltre progettato questo modello pensando alla silenziosità, riducendo il rumore durante l’uso senza sacrificare potenza e prestazioni.

Con uno sconto del 33%, la Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete a 199,00€ su Amazon è una scelta molto interessante per chi cerca una soluzione due in uno affidabile ed efficace, soprattutto se vivi in un appartamento con bambini, animali o superfici miste.