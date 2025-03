Tineco FLOOR ONE SWITCH S7: il lava-pavimenti smart che si autopulisce da solo (e ora lo paghi il 30% in meno)

Se cerchi un dispositivo che rivoluzioni la pulizia dei pavimenti di casa, il Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è uno dei modelli più avanzati attualmente disponibili sul mercato. Oggi è acquistabile su Amazon a 629,00€, con uno sconto del 30% grazie alle offerte di primavera, un’occasione interessante per portarsi a casa un lava pavimenti intelligente tra i più completi in circolazione. L’IVA è inclusa così come le spese di spedizione.

Questo modello combina aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, ottimizzando tempo e risultati. La vera novità del FLOOR ONE SWITCH S7 è la funzionalità smart multifunzione, che regola automaticamente potenza e flusso d’acqua in base al livello di sporco rilevato. Il sistema intelligente si avvale di sensori avanzati per adattarsi in tempo reale a ogni superficie, evitando sprechi di energia e ottimizzando la pulizia.

Uno dei punti forti è il sistema di autopulizia integrato, che mantiene rullo e tubature in perfette condizioni con il semplice tocco di un pulsante.

Non dovrai più occuparti manualmente della manutenzione quotidiana: il dispositivo si lava da solo, compreso l’asciugamento del rullo dopo ogni sessione. Il lavaggio si completa con la funzione di pulizia a doppio bordo, capace di arrivare fino agli angoli più difficili, spesso trascurati da altri modelli concorrenti.

Il Tineco SWITCH S7 monta una batteria ad alta capacità che offre una lunga autonomia, sufficiente per pulire un appartamento di medie o grandi dimensioni con una sola carica. Il design ergonomico, unito alla spazzola ZeroTangle, impedisce che peli di animali o capelli si avvolgano sul rullo, evitando intasamenti e cali di efficienza.

Tutti i comandi e le informazioni sono facilmente accessibili tramite un display LED smart e mediante l’app Tineco, che permette di monitorare stato, modalità e manutenzione. La gestione vocale ti guida durante l’uso, offrendo un’esperienza ancora più semplice e intuitiva.

Con uno sconto del 30% sul prezzo originale e un prezzo di 629,00€, IVA inclusa, l’offerta attuale su Amazon rende il Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 un investimento vantaggioso per chi vuole gestire la pulizia domestica con un dispositivo smart, potente e completo.