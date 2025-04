Timer, controllo vocale e app: la presa smart che semplifica la tua vita in OFFERTA LAMPO

Nell'ambito di una casa smart e di un ecosistema domotico, oggi, Amazon mette a disposizione una promozione su un prodotto molto utile e a tratti di fondamentale importanza per chiunque voglia aumentare il livello della domotica nella propria casa: la presa intelligente Meross viene scontata del 26% e viene venduta a 16,99€. Approfitta di questa promo lampo!

Presa smart: ecco tutte le caratteristiche di questo interessante prodotto

Questa presa smart funziona con Alexa e Google Assistant. Usa il controllo vocale con Alexa o Google per le prese di corrente. Ad esempio potrai chiedere ad Alexa o a Google di accendere un lampadario, o la TV o qualsiasi altro elettrodomestico collegato alla presa in questione. È possibile creare programmi per accendere e spegnere automaticamente i dispositivi.

Crea il tuo programma o conto alla rovescia. Configuralo per soddisfare le tue esigenze e, soprattutto, risparmia energia (magari durante la notte). Accendi e spegni il tuo dispositivo da qualsiasi luogo tramite l'app Meross. Questa funzione evita tempi di standby non necessari e consente di risparmiare ulteriore energia.

Completa la configurazione utilizzando le istruzioni di installazione nell'app Meross. La presa ha una tensione nominale di 240 V e ha un carico massimo di 16 A. L'alloggiamento della spina è realizzato in materiale ABS ignifugo, che riduce il rischio di ustioni e previene il sovraccarico elettrico.

Accedi a diversi dispositivi con lo stesso account Meross, condividi il tuo dispositivo con la tua famiglia e gestisci più dispositivi intelligenti contemporaneamente. La versione 3.0 dell'app è ora disponibile. Con le spese di spedizione pari a 0, questa promo lampo è davvero super interessante da sfruttare.

Oggi, su Amazon la presa intelligente Meross viene scontata del 26% e viene venduta ad un prezzo lampo di 16,99€. Approfitta di questa promo lampo!