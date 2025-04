Tieni traccia dei tuoi progressi con la bilancia digitale al 48% di sconto

Hai bisogno di tenere traccia dei tuoi progressi d'allenamento e dieta? Oggi Amazon pensa alle tue esigenze e mette in offerta una bilancia digitale con uno sconto attivo in formato extra large del 48% per poi essere venduta al costo totale e finale d'acquisto di 17,76€. Non perdere questa chance!

Bilancia digitale: maxi promo attiva su Amazon

Attiva il Bluetooth del tuo telefono per utilizzare l'applicazione Fitdays. L'app gratuita Fitdays può sincronizzare i dati con le app Apple Health, Google Fit, Samsung Health e Fitbit, consentendoti di archiviare tutti i tuoi dati in un unico luogo comodo per monitorare le tendenze e seguire i progressi.

Questa bilancia utilizza la tecnologia di analisi dell'impedenza bioelettrica e può misurare dati corporei come peso, acqua, massa muscolare, BMI, RMC, grasso corporeo, massa ossea, proteine, muscoli scheletrici e altri dati. Quando la bilancia è connessa al telefono tramite Bluetooth, questi dati vengono sincronizzati con l'applicazione.

I dati corporei dell'utente sono visualizzati con una precisione di 0,5 nell'app. Allo stesso tempo, le due batterie del prodotto possono durare da 6 a 12 mesi, estendendo il ciclo di vita del prodotto. Dispone di 4 elettrodi sensibili con la tecnologia più recente che possono garantire una misurazione rapida e precisa del peso fino a 180 kg in incrementi di 0,1 kg (il pulsante di unità si trova sul lato del vano batteria).

La bilancia dispone anche di una funzione di calibrazione automatica che rende la misurazione più precisa. Ti consente anche di creare 24 profili utente per seguire più utenti, così tu e la tua famiglia potete condividerla e avere misurazioni precise e personalizzate.

Oggi Amazon pensa alle tue esigenze e mette in offerta una bilancia digitale con uno sconto attivo in formato extra large del 48% per poi essere venduta al costo totale e finale d'acquisto di 17,76€. Non perdere questa chance!