Tempo myAquaSolar: gestione smart e sostenibile per l'irrigazione

Ottimizzare l’irrigazione domestica in modo sostenibile è oggi possibile grazie al programmatore Tempo myAquaSolar di Claber, una soluzione che combina tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente. Disponibile a un prezzo promozionale di 72 euro (scontato del 20%), offre un’alternativa economica e funzionale per chi desidera migliorare la gestione delle risorse idriche senza compromettere l’efficienza.

Tra le caratteristiche più rilevanti, spicca la completa autonomia energetica, resa possibile dal pannello fotovoltaico integrato. Questa tecnologia consente al dispositivo di funzionare senza batterie, anche in condizioni di luce indiretta, garantendo una maggiore praticità e riducendo l’impatto ambientale.

Un design compatto (10 x 17 x 12 cm) e un peso di soli 429 grammi ne facilitano l’installazione su rubinetti con attacco da 3/4" e ghiera pivotante. Inoltre, il filtro lavabile e la tolleranza di pressione da 0,5 a 10 bar confermano l’attenzione ai dettagli tecnici.

La gestione del sistema è intuitiva e personalizzabile. Tramite l’applicazione dedicata Claber myAquaSolar, è possibile impostare due programmi settimanali distinti, con la possibilità di escludere specifici giorni.

Per chi preferisce un approccio più diretto, il dispositivo include un tasto per l’attivazione manuale e la disattivazione rapida, offrendo un controllo immediato delle funzioni.

Inoltre, la compatibilità con il Rain Sensor permette di interrompere automaticamente l’irrigazione in caso di pioggia, ottimizzando ulteriormente l’uso dell’acqua.

Questo programmatore si distingue anche per la sua versatilità. Adatto sia a piccoli giardini che a spazi più ampi, si presenta come una scelta ideale per chi cerca una soluzione all’avanguardia per la cura del verde. La garanzia di tre anni offerta da Claber testimonia la qualità e l’affidabilità del prodotto, confermando l’impegno dell’azienda nel fornire strumenti durevoli e sostenibili.

Per gli appassionati di giardinaggio che desiderano combinare efficienza e rispetto per l’ambiente, il Tempo myAquaSolar rappresenta un’opzione da considerare attentamente. Scopri di più sul programmatore Tempo myAquaSolar di Claber, una scelta che unisce tecnologia e sostenibilità in un unico dispositivo.

