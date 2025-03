Temperatura sempre sotto controllo con questo termometro a infrarossi: su Amazon è tuo al 33% in meno

Se cerchi un dispositivo sicuro, versatile ed efficace per misurare la temperatura non solo di persone, ma anche ambiente e oggetti, allora il termometro a infrarossi Beurer FT 85 è quello che fa per te. In pochi secondi rileva la temperatura corporea senza contatto con la pelle, per una misurazione igienica e indicata anche per neonati e bambini.

Un comodo segnale acustico avviserà il momento di fine misurazione. Mentre l'allarme febbre (uno smile "triste") apparirà sul display in caso di temperature uguali o superiori ai 38°. Ma c'è di più: può essere usato anche per misurare la temperatura ambientale o, ad esempio, quella di biberon o pappe per i più piccoli.

E adesso è anche conveniente: con l'offerta a tempo in corso su Amazon puoi averlo scontato del 33%. Tradotto, lo paghi solo 19,99€! Pochissimo per un dispositivo medico di simile qualità, soprattutto se rapportato al prezzo d'acquisto consigliato di 41,99€.

Misura la temperatura di persone, ambienti e oggetti in un attimo con il termometro a infrarossi Beurer FT 85, in super sconto

Basta con termometri vecchi e che non funzionano, con questo termometro a infrarossi hai un dispositivo medico sicuro, igienico e davvero versatile. Oltre a quella corporea, è indicato anche per rilevare la temperatura ambientale e di oggetti di vario tipo, come biberon e alimenti per neonati e bambini.

E con le 60 posizioni di memoria, è più facile monitorare costantemente la febbre degli adulti e dei più piccoli. Inoltre, non essendoci contatto con la pelle della persona malata, è igienico e sicuro. In una manciata di secondi, misuri la temperatura in modo accurato sia in °C che °F, anche grazie all'aiuto di un display digitale luminoso diretto e intuitivo.

Se la temperatura rilevata supera i 38° sarà accompagnata da un inequivocabile sorriso triste, mentre misure inferiori avranno una faccina sorridente. Per la rilevazione, basta puntarlo verso la fronte dell'ammalato e premere il bottone SCAN a una distanza di circa 2-3 cm!

Acquistalo ora su Amazon con il super sconto del 33% per pagarlo soltanto 19,99€! Ma meglio affrettarsi: l'offerta è a tempo, e potrebbe scadere in qualsiasi momento!