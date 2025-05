Telecamera Wi-Fi: l’occhio smart che vigila giorno e notte, in promo su Amazon

La sicurezza domestica incontra la tecnologia avanzata con la Tapo C500 di TP-Link, una videocamera di sorveglianza esterna che offre prestazioni di alto livello a un prezzo competitivo. Attualmente disponibile a 31,99 euro su Amazon, grazie a uno sconto lampo del ben 47%, rappresenta un'opzione accessibile per chi cerca una soluzione completa e affidabile per monitorare la propria abitazione.

Con l’intelligenza artificiale, rileva e segue le persone

Con una risoluzione Full HD a 1080p, la telecamera Tapo garantisce immagini nitide in qualsiasi condizione di luce, offrendo un controllo visivo senza compromessi. La copertura è ottimizzata grazie alla capacità di rotazione a 360° orizzontali e 130° verticali, eliminando i punti ciechi e assicurando una sorveglianza continua. Inoltre, la funzione di visione notturna consente di rilevare dettagli fino a 30 metri anche in totale oscurità, un elemento fondamentale per una sicurezza completa.

Un aspetto distintivo di questa videocamera è l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che non solo rileva i movimenti ma è anche in grado di identificare e seguire automaticamente le persone. Questo sistema invia notifiche in tempo reale direttamente allo smartphone, garantendo un controllo immediato e costante. La telecamera Tapo C500 è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche più avverse, grazie alla certificazione IP65, che assicura protezione contro polvere e getti d'acqua.

Per quanto riguarda l'archiviazione, il dispositivo offre due opzioni: l'utilizzo di una scheda microSD con capacità fino a 512 GB o il servizio cloud Tapo Care, che permette di accedere ai filmati registrati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. La compatibilità con Google Assistant e altri sistemi di smart home la rende facilmente integrabile in un ecosistema tecnologico già esistente.

Le dimensioni compatte, pari a 7,6 x 10,2 x 12,7 cm, e il peso di soli 399 grammi rendono la telecamera Tapo C500 discreta e semplice da installare. Gli accessori inclusi nella confezione, come viti, ancoraggi e un modello per il montaggio, facilitano ulteriormente l'installazione su pareti, soffitti o pali. L'alimentazione tramite cavo garantisce un funzionamento continuo senza necessità di ricariche periodiche.

Scopri di più sulla telecamera Wi-Fi Tapo C500 e migliora la sicurezza della tua casa con una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata. Grazie al prezzo accessibile e alle sue numerose funzionalità, questa videocamera rappresenta un'opportunità da non perdere per chi cerca un equilibrio tra qualità e convenienza. Con lo sconto lampo del 47%, può essere tua a soli 31,99 euro.

