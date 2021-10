Xiaomi è ormai divenuta una delle marche più affidabili in fatto di telefonia: i suoi smartphone offrono sempre grandi prestazioni a prezzi bassi e il catalogo fornisce diverse tipologie di prodotti per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Per questo motivo Amazon ha scelto di mettere in offerta alcuni articoli Xiaomi: vediamone una selezione e, per completare i tuoi acquisti, ecco i migliori prodotti per la tua casa.

Redmi Note 10S

Il nuovo Redmi Note 10S possiede l’innovativa quad camera posteriore che consente agli utenti di acquisire immagini e video straordinari. La fotocamera principale ha una qualità di 64 MP, mentre il sensore ultra-wide riesce a catturare un campo visivo di ben 118° ed è perfetto per foto di gruppo o per immortalare paesaggi unici. Redmi Note 10S è dotato di un DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e senza cornici, per un’esperienza visiva davvero speciale. Inoltre, questo smartphone è alimentato dal chipset MediaTek Helio G95, offrendo le migliori prestazioni di gioco possibili, anche grazie alla batteria da ben 5.000 mAh e la ricarica rapida da 33 W.

POCO F3

La linea POCO di Xiaomi offre sempre smartphone all’avanguardia. In particolare, POCO F3 è il device POCO più potente di sempre grazie al Qualcomm Snapdragon 870 5G che offre una velocità di prime core clock fino a 3.2 GHz e un livello della connettività ultraveloce 5G. Con i suoi 120Hz di frequenza di aggiornamento dell’immagine, POCO F3 ti permette di provare una fluidità di gioco mai vista prima, anche grazie al display AMOLED da 6.67”.

Redmi Note 10 Pro

L’innovativo Redmi Note 10 Pro offre numerose funzionalità creative per foto e video, permettendoti di vivere un’esperienza visiva davvero unica anche grazie alla sua quad camera posteriore da 108 MP. Lo schermo sfrutta le tecnologie più all’avanguardia per offrire all’utente la massima fluidità durante l’utilizzo e il gaming. Inoltre, i doppi altoparlanti nella parte superiore e posteriore favoriscono un’esperienza audio immersiva e coinvolgente, perfetta per lo streaming di contenuti e per ascoltare la propria musica preferita.

POCO X3 Pro

POCO X3 Pro offre prestazioni eccezionali grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 860, il miglior processore 4G del 2021. Questo processore ti consente di goderti al meglio diverse funzionalità, dallo streaming fino al gaming mobile, anche quando i giochi richiedono alte prestazioni grafiche. Lo schermo resiste a cadute anche da 1.6 metri di altezza, senza rompersi o graffiarsi. Inoltre, con la batteria da ben 5.160 mAh puoi giocare e utilizzare lo smartphone per ore, senza doverti preoccupare dei consumi eccessivi.

POCO X3 Pro metal bronze e con 2 anni di garanzia

Amazon permette ai propri clienti di acquistare anche la versione POCO X3 Pro metal bronze e con annessi 2 anni di garanzia, così da essere sempre coperti e non doversi preoccupare di eventuali malfunzionamenti o guasti. Per il resto, questo prodotto offre le medesime prestazioni della versione normale: l’alta frequenza di tocco da ben 240Hz riduce la latenza del tuo comando, permettendoti di vivere un’esperienza di gioco fluida anche durante le sessioni di gaming più intense.

