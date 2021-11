Lo spazio sul proprio computer o sullo smartphone non è mai abbastanza. Per contenere le migliaia di foto e i numerosi video, infatti, occorre spesso utilizzare una memoria esterna o una scheda che fornisca supporto al disco rigido. Ecco perché Amazon ha selezionato per te numerosi articoli SanDisk, una delle migliori marche presenti sul mercato per aiutare il tuo PC. Vediamo le offerte più vantaggiose e, per completare i tuoi acquisti, ecco i migliori prodotti per la tua casa.

Scheda di memoria da 128 GB

Con questa scheda di memoria da 128 GB potrai utilizzare la tua macchina fotografica al meglio e trasferire migliaia di immagini sul tuo computer, senza occupare spazio nel disco rigido. Il prodotto garantisce una velocità di scatto fino a 90 MB/sec e una velocità di trasferimento di 170 MB/sec, assicurando le migliori prestazioni possibili. La scheda Extreme Pro è perfetta per la ripresa di video in 4K UHD e per scattare foto in sequenza in modalità “burst”. Inoltre, l’articolo è progettato e realizzato per funzionare in condizioni estreme: è infatti impermeabile e resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

Extreme SSD

Extreme SSD è la USB-C perfetta da portare sempre con sé. La tecnologia innovativa, infatti, garantisce una velocità di lettura fino a 1.050 MB/sec in un’unità storage portatile ad alta capacità, ideale per creare contenuti innovativi o girare riprese fantastiche. Il prodotto è in grado di resistere alle cadute di due metri ed è dotato di un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere, per la massima sicurezza in ogni circostanza. Inoltre, con il pratico moschettone potrai comodamente agganciare Extreme SSD al tuo zaino, così da essere sempre comodo.

Scheda di Memoria Microsdxc da 256 GB

Questa scheda di memoria microsdxc da 256 GB è perfetta per smartphone e tablet Android, action camera e droni. Il prodotto garantisce una velocità di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec, assicurando ripresa e trasferimento di contenuti decisamente più rapidi rispetto ad altri modelli in commercio. La scheda di memoria microsdxc è progettata e realizzata per resistere alle condizioni più estreme, così come tutti gli altri prodotti SanDisk.

Telecamere di sicurezza per ogni tuo ambiente

USB Type-C Dual Luxe 512 GB

La USB Type-C Dual Luxe 512 GB è realizzata interamente in metallo: si tratta di un’unità flash 2 in 1, dotata di un connettore USB reversibile Type-C e di un connettore USB tradizionale Type-A, per la massima versatilità possibile. Grazie a questo prodotto potrai liberare lo spazio di memoria sul tuo smartphone, così da scattare ancora più foto. Inoltre, tramite l'app Memory Zone SanDisk hai l’opportunità di eseguire il backup automatico delle foto.

Ultra 3D da 1TB

Questa scheda Ultra 3D da 1 TB è il prodotto ideale per ottenere le massime prestazioni dal tuo PC. L’articolo, infatti, garantisce una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/sec e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/sec. Con questa scheda otterrai un avvio e un arresto del PC molto più rapidi, mentre il caricamento delle app e i tempi di risposta saranno ultraveloci. Inoltre, il prodotto garantisce maggiore resistenza e affidabilità, così come un minore consumo energetico grazie alla nuova tecnologia 3D NAND.

Non sei ancora soddisfatto dei tuoi acquisti? Scopri qui tutti i prodotti SanDisk in offerta su Amazon.