Tecnologia avanzata e aspirazione potente: con Roborock Qrevo Master risparmi il 38% su Amazon

Se hai sempre desiderato un robot che pulisca la casa da cima a fondo senza che tu debba muovere un dito, il momento giusto per fare il grande salto è adesso. Su Amazon, in occasione delle offerte di primavera, trovi in sconto il nuovo Roborock Qrevo Master Set a soli 799,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto eccezionale del 38% sul prezzo originale di 1.299,99€.

Questo implica che lo porterai a casa con un costo irrisorio e che potrai beneficiare della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Roborock Qrevo Master in offerta su Amazon: oggi lo paghi soltanto 799,99€

Questo modello rappresenta una delle soluzioni più avanzate del brand per la gestione autonoma della pulizia domestica. Il cuore del sistema è la tecnologia HyperForce, che sprigiona una potenza di aspirazione fino a 10.000 Pa, sufficiente per rimuovere anche lo sporco più ostinato da tappeti, fughe e superfici dure.

Accanto alla potente aspirazione c’è la funzione Mopping integrata, che consente al robot di lavare i pavimenti con un panno mop e, quando necessario, sollevarlo automaticamente per evitare di bagnare tappeti e moquette.

Una delle innovazioni più interessanti è il design FlexiArm, che permette alla spazzola laterale di estendersi e raggiungere gli angoli e i bordi con maggiore precisione rispetto ai modelli standard. Questo significa che anche le aree solitamente trascurate non saranno più un problema. Il sistema di rilevamento intelligente dello sporco adatta la potenza e la modalità di pulizia in base al livello di sporcizia rilevato. Non solo aspira, ma lo fa in modo intelligente, concentrandosi maggiormente sulle zone dove serve davvero. Il tutto è gestibile comodamente tramite l'app Roborock, con cui puoi programmare sessioni, personalizzare stanze e zone vietate o controllare lo stato della pulizia in tempo reale.

Il Qrevo Master è pensato per chi vuole un ambiente pulito ogni giorno, senza fatica e con risultati professionali. L’offerta attuale lo rende ancora più interessante: 799,99€ al posto di 1.299,99€ è un taglio di prezzo importante che difficilmente si ripeterà a breve. Se cerchi un robot aspirapolvere completo, potente, silenzioso e veramente autonomo, questo è il momento giusto per acquistarlo.