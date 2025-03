Tastiera HP in offerta su Amazon: un affare imperdibile a 12€

Per chi è alla ricerca di una tastiera di qualità con un prezzo contenuto, in questo momento, la scelta giusta non può che essere HP 150. Si tratta di una comodissima tastiera cablata con layout italiano e con tastierino numerico laterale. Il modello in questione è disponibile in offerta su Amazon, con un prezzo scontato di 12,29 euro. In promo c'è anche la versione wireless che costa 23 euro.

Tastiera di qualità a prezzo ridotto: c'è la HP 150

La HP 150 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una tastiera cablata per il proprio computer. Si tratta di un modello "full size", dotato, quindi, anche del tastierino numerico laterale, essenziale per massimizzare la produttività di chi lavora al PC.

La tastiera ha un layout italiano e può contare su tutti i tasti per le lettere accentate e sulla disposizione tipica delle tastiere "italiane" (si tratta di una tastiera QWERTY italiana). In più, però, c'è una riga di tasti programmabili, con 12 tasti che possono essere personalizzati dall'utente.

La tastiera di HP funziona tramite un normalissimo cavo USB (lungo circa un metro) ed è di tipo plug-and-play. In sostanza, basta inserire il cavo nell'apposita porta USB del computer per iniziare a usare la tastiera, senza tempi di attesa. La HP 150 è utilizzabile con PC Windows, Mac e molti altri dispositivi.

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la tastiera HP 150 con un prezzo scontato di 12,29 euro. C'è anche una variante wireless (con un apposito dongle USB e con batterie sostituibili) che viene proposta al prezzo scontato di 23 euro. Entrambi i modelli, dotati di colorazione nera, sono disponibili tramite il box qui sotto.