Tastiera e mouse: la combo di Logitech costa meno di 20€ su Amazon

La combo mouse + tastiera Logitech MK120 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di periferiche di qualità a prezzo contenuto da abbinare al proprio computer, anche solo per avere un mouse e una tastiera di riserva, sempre pronti all'uso. Grazie all'offerta Amazon in corso oggi, la combo Logitech MK120 è disponibile al prezzo scontato di 18,39 euro, raggiungendo un nuovo minimo. Il bundle è venduto direttamente da Amazon. La promo è accessibile, solo per un breve periodo, tramite il box qui sotto.

Logitech MK120: tanta qualità a prezzo contenuto

Scegliendo Logitech MK120 è possibile sfruttare una tastiera cablata con layout italiano che viene proposta in versione "full size" e, quindi, con il tastierino laterale che può rappresentare un plus importante per migliorare la produttività.

La tastiera ha tasti molto resistenti, pensati per reggere 10 milioni di battute. C'è poi il mouse cablato: si tratta del classico e sempre affidabile mouse Logitech, con un design ergonomico e la possibilità di sfruttare un sensore ad alta precisione (da 1.000 DPI).

I due accessori inclusi nel kit sono Plug-and-Play e, quindi, sono utilizzabili senza dover installare alcun software. Basta collegare il cavo alla presa USB del proprio computer. La colorazione è quella nera, elegante e adatta a tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la combo Logitech MK120 con un prezzo scontato di 18,39 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Il bundle, venduto direttamente da Amazon, è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico, risultando la scelta giusta per tutti gli utenti, anche per chi ha bisogno di una tastiera e/o di un mouse di riserva, da avere sempre pronti all'uso.