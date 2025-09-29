Tappeti e pavimenti puliti in un attimo con questo aspirapolvere ciclonico: è scontato del 31%

Prova la sensazione di aspirare qualsiasi briciola di sporco con un aspirapolvere ciclonico: il modello Eureka Apollo senza sacco è in promozione su Amazon a 74,99 euro, con uno sconto del 31%. Ha un motore da 800 W che assicura una buona aspirazione su pavimenti duri e tappeti, supportato da un sistema ciclonico singolo che mantiene stabile la potenza. A ciò si aggiunge la rumorosità ridotta a soli 72 dB.

Prestazioni e capacità pensate per la routine domestica

Il cuore di questo aspirapolvere è un motore da 800 watt, che permette di pulire superfici differenti, dal parquet ai tappeti, con una continuità di aspirazione garantita dal sistema ciclonico singolo. Il contenitore della polvere da 2,2 litri è abbastanza capiente, mentre la rumorosità si mantiene su 72 decibel, una soglia che consente di utilizzare il dispositivo anche nelle fasce orarie serali o mattutine.

L’aspirapolvere è particolarmente maneggevole: leggero e dalle dimensioni abbastanza contenute, è facile da trasportare in ogni ambiente di casa. Il tubo telescopico facilita la pulizia delle aree più difficili da raggiungere, come gli spazi sotto i mobili o le superfici alte, mentre l’avvolgicavo automatico, che gestisce un cavo di 5 metri, contribuisce a mantenere ordine e praticità.

La dotazione di accessori inclusi amplia le possibilità d’impiego, così da poter intervenire anche su tappezzerie, angoli nascosti e superfici delicate. Questo rende l’aspirapolvere adatto anche a una pulizia più dettagliata e mirata, ad esempio su divani o tende. La presenza del sistema ciclonico singolo assicura inoltre che la potenza di aspirazione rimanga costante, anche quando il contenitore si avvicina alla capienza massima.

L’aspirapolvere Eureka Apollo offre un buon equilibrio tra prestazioni, capacità e praticità, a un prezzo estremamente ridotto. Grazie alla promozione Amazon, infatti, può essere tuo in promozione: acquistalo con il 31% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.