Tapo C500: sicurezza a 360° per la tua casa, ora con il 6% di sconto su Amazon

La Tapo C500 è una telecamera Wi-Fi per esterni con risoluzione Full HD, rotazione panoramica a 360°, visione notturna a colori, intelligenza artificiale per il rilevamento smart, audio bidirezionale e allarme sonoro personalizzabile. È disponibile su Amazon a 31,99 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 6%.

Tapo C500: telecamera Wi-Fi da esterno Full HD con rotazione a 360° e AI integrata

Progettata per resistere agli agenti atmosferici, la C500 è certificata IP65, il che la rende adatta all’uso esterno in qualsiasi condizione meteo. Il corpo motorizzato consente una copertura visiva completa a 360°, evitando punti ciechi.

La visione notturna a colori consente di monitorare l’area anche in assenza totale di luce, con dettagli nitidi e identificazione chiara di persone o movimenti. Il sistema di rilevamento AI distingue persone, veicoli e animali, riducendo i falsi allarmi.

L’audio bidirezionale permette di ascoltare e parlare in tempo reale, utile per rispondere a visitatori o scoraggiare presenze indesiderate. È possibile impostare anche un allarme sonoro personalizzato, attivabile in automatico o manualmente.

La gestione avviene tramite app gratuita, compatibile con Android, iOS, Alexa e Google Assistant. L’archiviazione dei video può avvenire su scheda microSD fino a 512 GB (non inclusa) o tramite abbonamento al cloud Tapo Care.

Facile da installare grazie al supporto da parete incluso, la C500 offre un controllo costante anche fuori casa, con notifiche push in caso di movimento rilevato e possibilità di accedere al live streaming ovunque ci si trovi.

In defintiiva, Tapo C500 è una telecamera di sorveglianza completa e intelligente, adatta per l’uso esterno grazie a resistenza IP65, visione notturna a colori e rotazione a 360°. Con rilevamento AI, audio bidirezionale e controllo da app, offre sicurezza avanzata a un prezzo contenuto. L’offerta su Amazon a 31,99 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 6%, è attualmente disponibile per un periodo limitato.