Tapo C210: la videocamera 2K che protegge la tua casa è in offerta lampo (-9%)

Tapo C210 di TP-Link è una soluzione avanzata per la sicurezza della tua casa; attualmente disponibile a un prezzo scontato di 20,99€ rispetto al listino di 39,99€. Questa telecamera Wi-Fi per interni offre una combinazione di tecnologie che garantiscono una sorveglianza efficace e dettagliata, rendendola un'opzione interessante per chi desidera monitorare la propria abitazione senza compromessi.

Tapo C210, la miglior webcam da interni

Grazie alla risoluzione 2K (3MP), la Tapo C210 cattura immagini estremamente nitide, permettendo di identificare chiaramente ogni dettaglio. La sua copertura visiva è completa, con una rotazione di 360° in orizzontale e 114° in verticale, eliminando i punti ciechi e offrendo una visione panoramica dell'ambiente monitorato. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, la funzionalità di visione notturna garantisce una visualizzazione chiara fino a 8 metri di distanza, rendendola ideale per la sorveglianza notturna.

Per quanto riguarda l’archiviazione, la Tapo C210 supporta schede microSD fino a 512 GB, offrendo un’ampia capacità di memorizzazione senza dover ricorrere a servizi cloud, sebbene quest’ultima opzione rimanga disponibile per chi preferisce un backup remoto. La modalità privacy consente di interrompere la registrazione in qualsiasi momento, garantendo il pieno controllo sulla propria sicurezza e riservatezza.

Un altro punto di forza è il sistema di rilevamento del movimento integrato, che invia notifiche istantanee sullo smartphone in caso di attività sospette. Questa funzione, unita all’audio bidirezionale, consente di comunicare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente monitorato, sia per interagire con familiari o animali domestici, sia per scoraggiare eventuali intrusi. La possibilità di ascoltare e parlare attraverso la telecamera aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e praticità.

L’app Tapo, progettata per essere intuitiva, permette di gestire tutte le funzionalità della telecamera direttamente dallo smartphone, incluso lo streaming in tempo reale. Inoltre, l’integrazione con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant semplifica ulteriormente il controllo del dispositivo, adattandosi perfettamente agli ecosistemi smart home già esistenti.

Tapo C210 è la miglior webcam per interni; costa solo 20,99€ con lo sconto del 9% su Amazon.

