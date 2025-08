Tanto compatto, quanto potente: pulizie perfette con l'aspirapolvere Bosch, in offerta (quasi) a metà prezzo

Il tuo nuovo alleato per le pulizie di casa è firmato Bosch: questo aspirapolvere a traino con sacco è in offerta su Amazon con il 47% di sconto. Acquistalo a soli 69 euro, contro i 129,90 euro di listino. Si tratta di un elettrodomestico funzionale e compatto, che getta anche uno sguardo alla sostenibilità.

Design compatto e materiali sostenibili

Uno degli aspetti che colpiscono maggiormente di questo modello è la cura nella scelta dei materiali: quasi il 48% della scocca è realizzata con plastica riciclata, a sottolineare un approccio concreto alla sostenibilità ambientale. Anche l’imballaggio segue questa linea, dal momento che è completamente riciclabile.

Un elemento che distingue l’aspirapolvere Bosch rispetto a molti concorrenti è la garanzia di 10 anni sul motore. Si tratta di una caratteristica non comune in questa fascia di prezzo, che offre una sicurezza aggiuntiva a chi desidera investire in un elettrodomestico progettato per durare. Il motore garantisce una potenza di 700W, più che sufficiente per la pulizia di superfici domestiche, senza penalizzare l’efficienza energetica.

La scelta di un sacchetto da 3,5 litri consente di ridurre la frequenza delle sostituzioni, rendendo la manutenzione più semplice e meno onerosa nel tempo. La presenza del filtro igienico, identificato come Hygienic, contribuisce a restituire un’aria più pulita all’ambiente, una soluzione che si rivela particolarmente utile per chi soffre di allergie o desidera mantenere elevati standard di igiene domestica.

Le dimensioni contenute e il peso di 4,2 kg permettono di spostare l’aspirapolvere con facilità, anche su più piani della casa. Il raggio d’azione di 8 metri si rivela adatto per coprire ampie superfici senza la necessità di cambiare spesso presa. Infine, il livello di rumorosità, pari a 80 dB, si mantiene nella media della categoria, senza risultare eccessivo.

Se cerchi un aspirapolvere solido, attento all’ambiente, compatto e pensato per durare nel tempo, quello in promozione proposto da Bosch è l’ideale. Oggi puoi acquistarlo a un prezzo imperdibile: portalo a casa con uno sconto del 47%.

