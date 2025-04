Tagliasiepi a batteria con 2 lame: potatura perfetta in sconto

Il tagliasiepi a batteria del marchio Duratech è protagonista oggi di una buona offerta su Amazon. A soli 50,99 euro invece di 59,99 puoi portarti a casa uno strumento con 2 lame e caricabatterie incluso perfetto per diserbare, potare gli alberi e tagliare l'erba. Perfetto per sistemare il tuo giardino in vista della stagione tardo primaverile ed estiva.

Tagliasiepi a batteria: compatta, potente e facile da usare

La batteria da 12V alimenta un motore da 1100 giri al minuto con cui potrai tagliare rami fino a 8 mm di diametro senza sforzo: ideale dunque per potare, diserbare o sistemare i bordi del prato con una facilità estrema.

Ti basterà un click per cambiare lama: la confezione ne include infatti una per l'erba e una per gli arbusti, in modo che tu possa passare da una rifinitura al taglio di piccoli cespugli in pochi secondi o con un click. Non ti serviranno quindi né chiavi né attrezzi, basterà premere il pulsante per cambiare immediatamente.

La batteria si ricarica in appena 60 minuti e garantisce comunque una buona autonomia. L'impugnatura antiscivolo è perfetta per lavorare in sicurezza e con comodità anche se pensi di lavorare a lungo: sicurezza che è garantita anche dalla presenza di un doppio interruttore. La borsa in dotazione, invece, è perfetta per portarti lo strumento dove preferisci e per conservarlo con più facilità.

All'interno della confezione infatti troverai di tutto: batteria, lame, caricatore, borsa e istruzioni. Quello che serve insomma per prendersi subito cura del tuo giardino in maniera rapida, semplice e senza stress. Per avere pulizia e precisione delle tue aree verdi senza fatica è perfetto: non farti scappare questo attrezzo in offerta oggi su Amazon al prezzo eccezionale di soli 50,99 euro invece di 59,99 con IVA e spese di spedizione con Prime incluse nel prezzo. La consegna avverrà nel giro di 48 ore al massimo.