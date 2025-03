Tagliabordi Greenworks a batteria: comfort, praticità e potenza oggi a soli 79,99 euro

Tagliare l'erba del tuo giardino è sempre un problema? Non sai quale attrezzo utilizzare per poter effettuare una rasatura più accurata possibile intorno alle piante più delicate? Non devi più preoccuparti perché Greenworks ha pensato di realizzare un tagliabordi con protezione per piante e alberi integrata.

Non a caso, infatti, tale protezione consente di proteggere la corteccia alla base degli alberi e di evitare che vengano tagliate le piante presenti nelle circostanze. Parliamo di un prodotto che oggi su Amazon costa solamente 79,99 euro anziché 99,99 grazie a uno sconto del 18%.

Tagliabordi Greenworks: la soluzione per il tuo giardino

Senza l'utilizzo di un apposito prodotto, tagliare l'erba presente ai bordi del marciapiede o nelle circostanze di piante e alberi può rappresentare davvero una sfida per l'utente. Ecco perché oggi parliamo di questa soluzione che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nello specifico, il tagliabordi del Greenworks funziona con batterie di qualunque tipologia del marchio da 40V 2Ah o 4Ah. In questo caso, inclusa nella confezione, non si ha a disposizione la batteria e il caricabatteria in modo tale di aiutare anche l'ambiente riducendo gli sprechi.

Per quanto riguarda la protezione implementata per proteggere piante e alberi, questo tagliabordi consente all'utente di impostare la velocità più appropriata per poter effettuare una rasatura più accurata possibile.

Non manca inoltre una progettazione ideale per consentire all'utente che lo utilizza di avere tra le mani un prodotto pratico, leggero e maneggevole. Presente infatti una maniglia anteriore regolabile che può essere impostata in base all'altezza dell’utente.

Potenza, comfort e semplicità sono dunque tre caratteristiche che rendono questo attrezzo da giardino uno dei migliori attualmente presenti sul mercato. Che aspetti? Amazon oggi lo offre a un prezzo di soli 79,99 euro anziché 99,99 grazie a uno sconto del 18%. Non lasciarti sfuggire questa occasione.