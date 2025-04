Taglia tutto senza fatica: il seghetto a batteria Einhell è in sconto su Amazon (con valigetta e batteria inclusa)

Einhell TC-JS 18 Li è un seghetto alternativo a batteria da 18 V, parte del sistema Power X-Change a ioni di litio. Viene fornito con una batteria da 2,5 Ah, caricabatterie e valigetta rigida. È in vendita su Amazon al prezzo di 89,90 euro, con IVA e spedizione comprese, e uno sconto del 25%.

Einhell TC-JS 18 Li: seghetto alternativo a batteria con valigetta, batteria e caricatore inclusi

Il corpo compatto e la forma ergonomica permettono di tagliare con precisione anche in spazi ristretti. Il movimento pendolare regolabile consente di aumentare l’efficienza del taglio su materiali spessi, riducendo al contempo l’usura della lama.

L’utensile è adatto a una vasta gamma di applicazioni, come il taglio di legno, plastica o metallo leggero. La profondità di taglio varia in base al materiale e alla lama utilizzata. Il cambio della lama avviene senza attrezzi, grazie a un sistema di sgancio rapido.

Il sistema Power X-Change consente di utilizzare la stessa batteria su tutti gli utensili compatibili della gamma Einhell, facilitando l’integrazione in un parco strumenti già esistente. La batteria da 2,5 Ah inclusa offre una buona autonomia per lavori di media durata.

Il seghetto dispone di attacco per aspiratore, utile per mantenere pulita l’area di lavoro e migliorare la visibilità del taglio. Questo lo rende adatto anche a chi lavora in ambienti interni o ha bisogno di precisione in fase di finitura.

La valigetta rigida in dotazione protegge l’utensile durante il trasporto e consente di conservare batteria e caricatore in modo ordinato e sicuro.

Einhell TC-JS 18 Li è un seghetto alternativo a batteria completo, ideale per lavori di taglio versatili in casa o in officina. Grazie a batteria inclusa, movimento pendolare e attacco aspirazione, offre funzionalità avanzate in un formato compatto. Ha un costo di soli 89,90 euro, grazie allo sconto del 25% che lo rende una proposta vantaggiosa per utenti hobbisti e semiprofessionisti.