Taglia, trita, risparmia: il tritatutto Kenwood è in super promo al 36% di sconto

È piccolo, ma sorprende il tritatutto Kenwood Chopper: perfetto per tritare, tagliare, sminuzzare e perfino per preparare la maionese, oggi questo piccolo elettrodomestico è in promozione con un’offerta sorprendente. Acquistalo ora a soli 31,90 euro su Amazon, con uno sconto del 36%.

Motore da 500W e doppia velocità: prestazioni adatte a ogni esigenza

Al cuore di questo tritatutto Kenwood troviamo un motore da 500 watt, una potenza che consente di affrontare senza difficoltà sia ingredienti teneri che più resistenti. La doppia velocità di funzionamento permette di modulare la tritatura, passando da una lavorazione più delicata a una più energica in base alle necessità. Questa versatilità lo rende adatto non solo per erbe aromatiche e verdure, ma anche per carne, frutta secca e altri alimenti di consistenza variabile.

Il formato compatto del dispositivo è pensato per adattarsi anche agli spazi più ridotti, senza sacrificare la praticità. L’ergonomia è uno degli aspetti su cui Kenwood ha puntato: il controllo a pressione con una sola mano agevola le operazioni, mentre l’anello antiscivolo garantisce una buona stabilità durante l’uso. La sicurezza è affidata a un sistema di interblocco che previene l’avvio accidentale, proteggendo sia l’utente sia il dispositivo stesso.

Il contenitore ha una capacità di 0,5 litri, sufficiente per tritare fino a 150 grammi di ingredienti in una volta sola. Il sistema di quattro lame affilate consente di ottenere risultati omogenei in pochi secondi. Tra gli accessori in dotazione, si segnala la presenza di una frusta dedicata alla preparazione della maionese, una caratteristica che amplia le possibilità d’uso e permette di sperimentare nuove ricette senza dover ricorrere ad altri strumenti.

Tra gli aspetti pratici, infine, c'è la semplicità con cui il tritatutto si smonta per la pulizia. In questo caso, il Kenwood Chopper offre la possibilità di lavare la ciotola direttamente in lavastoviglie.

A questo prezzo è impossibile non farci un pensiero: il tritatutto Kenwood Chopper, tanto piccolo quanto affidabile, è in promozione su Amazon. Acquistalo ora con uno sconto del 36%.

