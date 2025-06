Taglia rami alti senza scala: motosega a batteria con asta al 45% di sconto

Prendersi cura del proprio giardino può diventare un compito più semplice e meno faticoso grazie a un attrezzo multifunzionale che unisce efficienza e praticità. La motosega telescopica a batteria, attualmente in offerta a 109,99€ con uno sconto del 45%, rappresenta una soluzione ideale per chi desidera effettuare lavori di potatura e manutenzione con un dispositivo affidabile e versatile.

Manutenzione del verde ancora più semplice e sicura

Con un design pensato per semplificare anche le operazioni più complesse, questa motosega offre un sistema telescopico regolabile che si estende da soli 34 cm fino a un massimo di 180 cm. Grazie alla testa orientabile a 45°, è possibile affrontare angolazioni di taglio difficili senza dover ricorrere a scale, rendendo l’accesso ai rami più alti e agli angoli del giardino molto più agevole.

Un motore brushless di alta qualità è il cuore pulsante di questo dispositivo. Realizzato in rame puro, raggiunge i 25.000 giri al minuto, assicurando tagli precisi e veloci. Le due batterie al litio da 2000mAh incluse nella confezione garantiscono un’autonomia tra i 40 e i 60 minuti, sufficiente per completare la maggior parte dei lavori domestici senza interruzioni.

La sicurezza è un aspetto fondamentale: il dispositivo è dotato di una griglia protettiva e di un paramano che proteggono l’utente dalla proiezione di detriti. Inoltre, il sistema a doppio pulsante impedisce avvii accidentali, offrendo un ulteriore livello di protezione. La confezione include anche occhiali protettivi e guanti antitaglio, per un utilizzo in totale sicurezza.

Un altro punto di forza è la qualità costruttiva. Nonostante il peso contenuto di soli 3,31 kg, la motosega è realizzata con materiali premium che garantiscono durata e resistenza nel tempo. La catena in lega è progettata per offrire tagli netti e precisi, mentre l’impugnatura ergonomica riduce l’affaticamento durante l’uso prolungato. Nella confezione sono inclusi anche una catena di ricambio e un contenitore per l’olio lubrificante, rendendo il dispositivo pronto all’uso e facile da mantenere.

Questa motosega telescopica non è solo un attrezzo per il giardinaggio, ma un vero e proprio investimento per chi cerca una soluzione professionale e accessibile. Attualmente disponibile con uno sconto del 45%, rappresenta un’opportunità da non perdere per migliorare l’efficienza delle operazioni di manutenzione del verde.

