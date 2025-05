Taglia l’erba da solo mentre tu ti rilassi: robot tosaerba in offerta shock solo per oggi (-20%)

Per chi cerca una soluzione tecnologica avanzata per la cura del giardino, il robot tosaerba di WORX si presenta come un’opzione interessante. In offerta su Amazon, è possibile acquistarlo a 526,49€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino.

Il miglior robot tosaerba è in sconto su Amazon

Progettato per semplificare la manutenzione del prato, questo dispositivo è ideale per superfici fino a 700 metri quadrati. Una delle sue caratteristiche distintive è la tecnologia Cut to Edge, che consente una rasatura precisa fino ai bordi, riducendo al minimo la necessità di rifiniture manuali. Inoltre, il robot è dotato di funzionalità smart, tra cui la connessione WiFi e Bluetooth, che permettono di gestirlo comodamente tramite l’app dedicata sullo smartphone.

Un’altra innovazione interessante è il sistema GroundTracer, che adatta automaticamente il taglio alle irregolarità del terreno. Questa funzione non solo protegge i coltelli da eventuali ostacoli, ma garantisce anche una rasatura uniforme, anche su superfici non perfettamente livellate. Il livello sonoro contenuto, pari a soli 67 dB, rende il WORX Landroid WR167E particolarmente adatto a contesti residenziali, dove la quiete è un requisito fondamentale.

La praticità del dispositivo si estende anche alla manutenzione: grazie alla sua resistenza ai getti d’acqua, è possibile pulirlo facilmente utilizzando un semplice tubo da giardino. L’interfaccia utente, intuitiva e ben progettata, include una manopola e un display LCD che rendono la configurazione semplice anche per chi non è esperto di tecnologia.

Dal punto di vista energetico, il robot è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 20V, che offre un’autonomia sufficiente per completare il lavoro senza interruzioni.

La confezione include tutto il necessario per l’installazione immediata: 9 coltelli con viti, una stazione di ricarica con alimentatore, 150 metri di filo perimetrale e 210 picchetti.

Se stai cercando un robot tosaerba affidabile e facile da usare, il WORX Landroid WR167E potrebbe essere la soluzione che fa per te. Acquistalo subito a soli 526,49€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.