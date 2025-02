Tablet Samsung a meno di 200€ su Amazon: è il nuovo minimo storico

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) torna in offerta su Amazon confermandosi, sempre di più, come il tablet da prendere a meno di 200 euro. Grazie alla promozione in corso, infatti, il tablet è ora disponibile al minimo storico sullo store e può essere acquistato al prezzo scontato di 199 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): un ottimo tablet al prezzo giusto

Per chi è alla ricerca di un tablet da meno di 200 euro, la soluzione giusta, in questo momento è rappresentata dalla gamma Samsung e, in particolare, da un modello che sta diventando, sempre di più, il best buy del mercato per gli utenti che puntano a un tablet low cost.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) è dotato di un display LCD da 10,4 pollici con risoluzione Full HD e a cui si affianca il SoC Exynos 1280, che può garantire ottime prestazioni, oltre a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C'è spazio anche per una batteria da 7.040 mAh.

Il tablet è dotato della S-Pen, inclusa in confezione, e del sistema operativo Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15, e con la One UI. C'è il supporto alla connettività Wi-Fi. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) è, quindi, un buon tablet, completo e in grado di offrire ottime prestazioni a meno di 200 euro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) al prezzo scontato di 199 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon. L'offerta rappresenta il minimo storico per il tablet.