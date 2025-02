Tablet Samsung a meno di 120€ su Amazon: è l'affare del giorno

Per chi è alla ricerca di un tablet Android low cost ma di qualità, in questo momento, su Amazon c'è l'offerta giusta: il Samsung Galaxy Tab A9, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 119 euro, con anche la possibilità di completare l'acquisto in 5 rate. Il modello è venduto e spedito da Amazon e rappresenta l'occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un buon tablet con una spesa contenuta. La promo è valida solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy Tab A9: un affare low cost

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A9 comprende un display LCD da 8,7 pollici, con risoluzione di 1.340 x 800 pixel. Si tratta di un pannello di qualità, con dimensioni sufficientemente compatte da risultare agevole da utilizzare, anche per i bambini, per cui questo prodotto è particolarmente indicato.

Sotto la scocca troviamo il SoC MediaTek Helio G99, affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage. C'è spazio anche per una batteria da 5.100 mAh. Il mix di queste specifiche, in considerazione al prezzo, è ottimo e consente al tablet di Samsung di offrire sempre buone prestazioni e una buona autonomia.

Da segnalare anche la presenza del sistema operativo Android 14 con One UI oltre che il supporto Wi-Fi e Bluetooth. C'è anche un jack per le cuffie. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 2 Megapixel che vanno a completare le specifiche.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, il Samsung Galaxy Tab A9 è ora disponibile al prezzo scontato di 119 euro, con anche la possibilità di effettuare l'acquisto in 5 rate.