T-Shirt Levi's da uomo 100% cotone perfetta per la primavera: su Amazon è scontata del 15%

In queste belle giornate primaverili finalmente non siamo più obbligati a nasconderci sotto cappotti e giacconi. E perché non approfittare del cambio di stagione per rinnovare un po' il proprio guardaroba? Proprio adesso Levi's sta lanciano alcuni sconti interessanti, come quello per avere questa T-Shirt in cotone dal taglio semplice e leggero, con il piccolo logo rosso del marchio che spicca in primo piano.

Si abbina benissimo a un paio di jeans e una giacchetta leggera, e ora su Amazon ti costa solo 22,99€! Perfetta per chi veste casual e senza impegno.

Con la T-Shirt Levi's 100% cotone sei pronto per la primavera: ora è scontata del 15%

Queste belle giornate a poco meno di una settimana da Pasqua e Pasquetta sono l'occasione giusta per fare un po' di shopping. Tra pranzetti fuori casa, aperitivi e passeggiate all'aria aperta, serve un outfit versatile che si adatti bene a ogni situazione. Questa T-Shirt è perfetta: bianca con delle righe orizzontali più scure (un grigio chiaro, facile da abbinare) che richiamano un look un po' "marinaro", con giusto l'immancabile logo Levi's che fa sempre la sua figura.

E se tantissimi capi di abbigliamento ormai sono realizzati in fibre sintetiche come nylon e poliestere, questa è invece 100% cotone. Un materiale traspirante, leggero e naturale (fa bene sia a te che all'ambiente) che ti fa star bene e a proprio agio anche nelle giornate più calde e afose. Per abbinarla, bastano un paio di jeans semplici (ancora meglio se Levi's ovviamente), magari dal gusto un po' vintage o leggermente baggy per chi preferisce stare al passo con le ultime tendenze.

Dubbi su come lavarla? Niente di particolare, puoi lavarla direttamente in lavatrice, meglio se al rovescio e con un detergente liquido. Ma per evitare di rovinarla si consiglia di lavarla con capi dello stesso colore.

Approfitta dell'offerta in corso per acquistarla spendendo solo 22,99€! A questo prezzo al momento è disponibile nelle taglie XS, S e M. Non fartela scappare!