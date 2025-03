SwitchBot Wallet Finder Card: il gadget che per soli 13€ ritrova i tuoi oggetti scomaprsi

Chiavi, portafoglio, bagaglio a mano: dove sono finiti? Niente paura: la SwitchBot Wallet Finder Card è il gadget salvatempo che ti aiuta a ritrovare tutto, sempre, e che oggi costa solo 13,99€ grazie al coupon applicabile del 30%.

Sottile, intelligente e compatibile con Apple Find My, è il compagno ideale per chi ha la testa tra le nuvole (ma ci tiene alle proprie cose).

Compatibile con Apple Find My (solo per iOS)

Hai un iPhone? Ottimo! La SwitchBot Card si integra alla perfezione con l’app “Dov’è” di Apple, permettendoti di localizzare i tuoi oggetti in un attimo. Senza app aggiuntive, senza complicazioni: tutto è lì, a portata di tap. Con uno spessore simile a quello di una carta di credito, sta comodamente nel portafoglio.

Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni: questa mini meraviglia può tracciare chiavi, borse, valigie e oggetti vari, grazie al Bluetooth potente e affidabile. E con l’aiuto della rete Apple Find My, anche se è fuori portata… qualcun altro con iPhone può aiutarti a ritrovarla!

Una delle chicche più sorprendenti? La durata della batteria: fino a 3 anni! Questo significa zero ricariche, zero stress e massimo controllo, per oltre 1.000 giorni di serenità. La SwitchBot Wallet Finder Card è resistente all’acqua e alla polvere (IPX6), perfetta anche per i più distratti in vacanza o per gli sportivi all’aria aperta. Che sia in uno zaino sotto la pioggia o in una borsa al mare, funziona sempre. Cerchi un regalo originale, utile e tech per una persona che perde le chiavi 3 volte al giorno? Questo è il gadget che fa la differenza. Elegante, compatto, utile: un pensiero intelligente che fa sempre piacere a chiunque lo riceva.

Corri su Amazon e approfitta del coupon sconto del 30% da applicare in pagina per acquistare SwitchBot Wallet Finder Card a soli 13,99€.