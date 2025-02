Supporto magnetico sicuro e resistente: il porta cellulare MagSafe per auto di LISEN è in offerta, doppio sconto su Amazon

Se stai cercando un supporto magnetico da auto per il tuo smartphone potente, regolabile e compatibile con iPhone e altri dispositivi Android aventi il supporto magnetico (pensiamo al OnePlus 13, ad esempio), il prodotto di LISEN è la soluzione perfetta per le tue necessità. Dotato di 24 magneti N52 ultra-potenti, offre una presa salda anche su strade dissestate, mentre il design pieghevole e con rotazione a 360° garantisce massima flessibilità nell’orientamento del telefono. È perfetto per chi utilizza Magsafe o ha cover magnetiche; corri a prenderlo, non paghi neanche le spese di spedizione. È in promozione per poche ore su Amazon con lo sconto del 9% e il coupon del 10% al prezzo sensazionale di 19,99€, IVA inclusa.

Porta cellulare magnetico per auto di LISEN: stabilità e praticità per il tuo smartphone, ora in offerta su Amazon

Grazie ai 24 magneti N52, tra i più potenti sul mercato, questo supporto offre un'aderenza magnetica superiore, evitando che il telefono cada anche su strade sconnesse, dossi o curve brusche.

Il braccio regolabile e la testa con rotazione a 360° permettono di posizionare il telefono nell’angolazione perfetta, migliorando la visibilità e garantendo una guida più sicura. Inoltre, il design pieghevole consente di richiuderlo quando non serve, mantenendo al contempo l’auto sempre ordinata.

Perfettamente ottimizzato per iPhone con tecnologia MagSafe, funziona anche con Galaxy, Huawei e altri dispositivi grazie alle piastre metalliche (incluse in confezione), offrendo un’ampia compatibilità per qualsiasi esigenza.

Si monta in pochi secondi sulle bocchette dell’aria dell’auto, con una clip robusta che garantisce massima stabilità e zero vibrazioni. I materiali premium assicurano resistenza nel tempo e un design elegante che si integra perfettamente con gli interni del veicolo.

Il porta cellulare magnetico per auto di LISEN è un accessorio essenziale per chi cerca un supporto stabile, compatibile con la tecnologia MagSafe e facilmente regolabile in tutte le direzioni. Lo trovi su Amazon a un prezzo vantaggioso di soli 19,99€ con lo sconto del 9% e il coupon del 10% applicabile al checkout.