Suono potente, waterproof e tascabile: la cassa bluetooth JBL è SCONTATISSIMA su Amazon

JBL è un'azienda leader nella produzione di dispositivi legati al mondo dell'audio, in particolar modo nella produzione di auricolari, cuffie e soprattutto casse bluetooth. Oggi, su Amazon, la JBL Clip 5, una cassa bluetooth dotata anche di moschettone per essere trasportata in giro con facilità, viene scontata in occasione della Festa delle Offerte di Primavera del 21% e viene venduta al prezzo totale di 54,99€. Acquistala prima che la promo scada!

Cassa bluetooth JBL: le caratteristiche del prodotto

Questa cassa assicura un suono potente e bassi vibranti sempre con te: dotata di JBL Pro Sound e moschettone integrato ridisegnato, JBL Clip 5 è ultra portatile e offre un suono di alta qualità e dai bassi potenti nonostante le piccole dimensioni.

Con una sola ricarica, questo speaker ricaricabile JBL Clip 5 offre fino a 12 ore di riproduzione musicale senza fili e ti permette di aggiungere fino a 3 ore extra alla durata della batteria semplicemente toccando Playtime Boost.

Attacca la piccola cassa con moschettone integrato allo zaino o alla cintura per ascoltare musica ovunque, in piscina come sotto la doccia, grazie alla protezione impermeabile all'acqua e resistente alla polvere IP67. Per un suono JBL Pro ancora più profondo, abbina due Clip 5 per un audio stereo o collega in modalità wireless più diffusori compatibili con JBL Auracast per un suono ancora più profondo.

Si tratta di una cassa davvero eccezionale considerando le caratteristiche e le dimensioni: inoltre, andando incontro ad un clima più caldo, la sua ampia resistenza la rende molto versatile e utile. Con le spese di spedizione pari a 0 è ancora più allettante!

Oggi, su Amazon, la JBL Clip 5, la cassa bluetooth dotata anche di moschettone per essere trasportata in giro con facilità, viene scontata in occasione della Festa delle Offerte di Primavera del 21% e viene venduta al prezzo totale di 54,99€. Acquistala prima che la promo scada!