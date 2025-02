Suono potente e libertà wireless: cuffie JBL leggere e con connessione multipoint

JBL è un'azienda leader nella produzione di dispositivi audio, garante di qualità e affidabilità, sia in termini di suono sia di struttura. Oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 40% sulle cuffie JBL 510BT che vengono vendute al costo totale e finale d'acquisto di 29,99€. Un'offerta da non lasciarsi scappare: approfittane ora!

Cuffie JBL: 40% di sconto e caratteristiche

Queste cuffie JBL garantiscono un suono di alta qualità direttamente tramite il collegamento bluetooth dal tuo smartphone senza cavi disordinati. Potrai godere di potenti bassi grazie alla tecnologia JBL Pure Bass. Inoltre, queste cuffie si ricaricano in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, queste cuffie wireless assicurano 40 ore di riproduzione musicale.

Dispone, inoltre, di un'importante funzione di ricarica veloce (5 minuti di ricarica garantiscono 2 ore di utilizzo) per un ascolto illimitato. Dotate, inoltre, di connessione multipoint: passa da un dispositivo bluetooth all'altro con facilità, da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare o attiva l'assistente vocale con il pulsante multifunzione, con queste cuffie potrai switchare da un device all'altro senza perdere la continuità d'ascolto.

Il design è leggero, comodo e pieghevole con padiglioni auricolari morbidi e leggeri e con un archetto imbottito. Queste cuffie sono comode da indossare a lungo e da portare ovunque tu vada.

Perfette per lunghi viaggi in autobus, in treno o con qualsiasi mezzo, non ingombrano e non provocano alcun fastidio nell'utilizzo. Le cuffie vengono consegnate insieme al cavo di ricarica. Con le spese di spedizione pari a 0, questo prodotto risulta essere ancor più interessante e allettante considerando il 40% di sconto attivo.

E dunque, oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 40% sulle cuffie JBL 510BT che vengono vendute al costo totale e finale d'acquisto di 29,99€. Aggiungile subito al tuo carrello!