Suono potente, autonomia incredibile e impermeabili: cuffie bluetooth scontate dell'85%

Una promozione mai vista prima, uno sconto talmente enorme da non sembrare vero, eppure, Amazon, lancia l'offerta lampo su queste cuffie bluetooth dotate di cancellazione del rumore, bluetooth 5.3 e batteria da ben 46 ore che vengono scontate dell'85% (sì, avete letto bene) per un prezzo totale e finale d'acquisto di 11,99€. Acquistale subito in offerta!

Cuffie bluetooth: maxi offerta con sconto dell'85% attivo

Queste cuffie bluetooth sono dotate di un design ultraleggero e ultracompatto: pesano solo 2,9 g/pz, leggere come una piuma. La custodia di ricarica degli auricolari bluetooth è compatta, grande solo la metà degli altri auricolari e consente di risparmiare molto spazio. Sono facili da trasportare all'esterno e possono essere riposte in tasca.

Sono dotate di resistenza all'acqua IPX7, che previene i danni causati da sudore e gocce di pioggia, prolungando così la durata delle cuffie. Perfette, dunque, anche per l'attività fisica. Sono dotate di un driver dinamico avanzato e forniscono un audio cristallino, in particolare nei bassi, negli alti e in altri aspetti della riproduzione musicale.

Dotate anche di funzioni touch intelligenti che ne facilitano la regolazione del volume, cambiare musica, abilitare l'assistente vocale, monitorare le chiamate e gli avvisi di batteria scarica. Queste cuffie sono dotate della tecnologia bluetooth 5.3, garantendo connessioni veloci e affidabili per un'esperienza audio immediata e senza interruzioni.

Con una capacità di 30 mAh offrono fino a 6 ore di uso continuo. La custodia con una capacità di 300 mAh fornisce 3,5 ricariche complete aggiuntive, garantendo un'impressionante durata di riproduzione totale fino a 46 ore. Si tratta, dunque, di un paio di cuffie che, con lo sconto attivo dell'85% e con le spese di spedizione pari a 0 risultano essere incredibilmente vantaggiose.

Oggi, su Amazon, queste cuffie bluetooth dotate di cancellazione del rumore e tante altre caratteristiche interessanti vengono scontate dell'85% e vengono vendute a 11,99€. Aggiungile subito al carrello!