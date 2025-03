Suono cristallino e bassi profondi: scopri le cuffie CMF by Nothing cancellazione attiva del rumore in SUPER SCONTO

Se sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie bluetooth sei nel posto giusto: oggi, su Amazon, in occasione delle promo attive per la Festa delle Offerte di Primavera viene applicato uno sconto XL del 36% sugli auricolari CMF by Nothing che vengono vendute al costo totale e finale d'acquisto di 24,99€. Non lasciartele scappare!

Cuffie bluetooth Nothing: ecco le caratteristiche del prodotto in promo

Con una profondità di 42 dB e una banda fino a 2900 Hz, queste cuffie bloccano i rumori indesiderati. Il microfono HD esterno rileva il rumore ambientale, poi il processore interno genera onde sonore inverse emesse dagli altoparlanti per silenziarlo. Supporta anche la modalità Trasparenza per poter tornare a sintonizzarti quando la vita chiama.

Realizzati con componenti acustici avanzati e dotati di Tecnologia Ultra Bass 2.0, questi auricolari offrono un suono realistico professionalmente accordato da Dirac Opteo. Una grande batteria da 45 mAh in ogni auricolare. 8 ore di musica non-stop con una singola carica. 35,5 ore di riproduzione con il case. Una ricarica rapida per portarti avanti.

Con 4 microfoni HD e Tecnologia Voce Chiara, le cuffie possono isolare il rumore di fondo in tempo reale, rendendo le chiamate telefoniche chiare come conversazioni faccia a faccia. Allenati su oltre 30 milioni di modelli di rumore, inclusi scene stradali e trasporti affollati, per assicurare che il focus sia sempre sulla tua voce.

Collegati all'app Nothing X per ottenere il massimo dell'esperienza. Regola il livello di Ultra Bass, personalizza i controlli touch e cambia i livelli di ANC. Attiva la Modalità Bassa Latenza per ridurre la latenza quando giochi sul tuo smartphone. Si attiva automaticamente quando entri nella Modalità Gioco sui smartphone Nothing.

